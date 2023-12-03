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    Карпин: Какой идиот разрешил играть в снегопад?

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    Наставник «Ростова» Валерий Карпин не сдержал эмоций после поражения от ЦСКА (0:2) в 17-м туре РПЛ.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Был ли возможен сегодня какой-то элемент футбола? Вы чего, сами не видели ничего? Чего ерунду спрашиваете?

    В чем был сегодня шанс? Ни в чем. Просто везение. Чего спрашивать про футбол вообще? Какие шансы? Какой футбол? О чем разговор вообще? Не было никаких вариантов побеждать, у кого залетело, у кого получилось.

    Я сказал это еще до игры, а не после. А вот какой дебил принимал решение играть? Какой идиот? Чтобы видеть это действо. Хотя лучше назвать это как Галактионов. Что они делают? Футбол убивают? И так в России футбол не особо, мягко говоря. Те, кто принял это решение, они хорошо кому-то сделали? Понравилась игра вам? Это не футбол. Кому это нужно было? Кто принимал это решение? Как его назвать?» — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

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