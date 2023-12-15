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    Аршавин: Такой игрок, как я, не может рождаться каждые 10-20 лет

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    Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин, занимающий сейчас пост генерального директора «Зенита» по спортивному развитию, дал ответ на вопрос, желает ли он воспитать в недрах своего клуба «нового Аршавина».

    Андрей Аршавин
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    Андрей Аршавин

    «Аршавин должен родиться, ему должны не мешать. Много факторов должно срастись, чтобы всё получилось. Может, Аршавин в этих стенах не должен вырасти — вырастет где-то в другом месте. Но такой игрок, как я, это нескромно говорить, он не рождается каждые 10-20 лет», — заявил Аршавин в интервью ютуб-каналу «СБГ ШОУ».

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    Андрей Аршавин считается сильнейшим российским футболистом последних десятилетий. Он был ведущим футболистом «Зенита» и сборной России, выступал за лондонский «Арсенал». В 2019 году завершил карьеру футболиста.

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