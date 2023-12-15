Аршавин: Такой игрок, как я, не может рождаться каждые 10-20 лет

Бывший капитан сборной России, занимающий сейчас пост генерального директора «Зенита» по спортивному развитию, дал ответ на вопрос, желает ли он воспитать в недрах своего клуба «нового Аршавина».

«Аршавин должен родиться, ему должны не мешать. Много факторов должно срастись, чтобы всё получилось. Может, Аршавин в этих стенах не должен вырасти — вырастет где-то в другом месте. Но такой игрок, как я, это нескромно говорить, он не рождается каждые 10-20 лет», — заявил Аршавин в интервью ютуб-каналу «СБГ ШОУ».

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Андрей Аршавин считается сильнейшим российским футболистом последних десятилетий. Он был ведущим футболистом «Зенита» и сборной России, выступал за лондонский «Арсенал». В 2019 году завершил карьеру футболиста.