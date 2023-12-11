В «Пари НН» подвели итог первой части сезона РПЛ

Генеральный директорподвел итоги выступления команды в текущем сезоне.

«Мы выполнили задачу на первую часть этого сезона — закрепились в десятке. На вторую часть сезона будем повышать планку. Оцениваем хорошо нынешнюю позицию и динамику. Для "Нижнего Новгорода" это исторический максимум в новейшей истории футбола. Никогда еще не было, чтобы в XXI веке мы уходили в зимнее окно на 9-м месте. Если ставить оценку, то твердая четверка. Не все удалось сделать, что хотелось. Тем не менее оценка положительная», — цитирует Мелика-Гусейнова «Спорт-Экспресс».

Календарь и таблица РПЛ

«Пари НН» с 24 очками после 18 туров располагается на 9-й строчке в турнирной таблице чемпионата России.