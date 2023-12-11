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    В «Пари НН» подвели итог первой части сезона РПЛ

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    Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов подвел итоги выступления команды в текущем сезоне.

    «Пари НН»
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    «Пари НН»

    «Мы выполнили задачу на первую часть этого сезона — закрепились в десятке. На вторую часть сезона будем повышать планку. Оцениваем хорошо нынешнюю позицию и динамику. Для "Нижнего Новгорода" это исторический максимум в новейшей истории футбола. Никогда еще не было, чтобы в XXI веке мы уходили в зимнее окно на 9-м месте. Если ставить оценку, то твердая четверка. Не все удалось сделать, что хотелось. Тем не менее оценка положительная», — цитирует Мелика-Гусейнова «Спорт-Экспресс».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Пари НН» с 24 очками после 18 туров располагается на 9-й строчке в турнирной таблице чемпионата России.

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