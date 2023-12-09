«Зенит» — «Пари НН»: прогноз, составы, коэффициенты

«Зенит»: Адамов, Чистяков, Марио Фернандес, Дуглас Сантос, Родригао, Мостовой, Барриос, Вендел, Мантуан, Ду Кейрос, Кассьерра.
Запасные: Кержаков, Васютин, Круговой, Алип, Роберт Ренан, Ерохин, Сутормин, Коваленко, Клаудиньо, Сергеев, Изидор.
«Пари НН»: Кукушкин, Стоцкий, Тихий, Каккоев, Гоцук, Александров, Калинский, Трошечкин, Карапузов, Севикян, Кухарчук.
Запасные: Ботнарь, Толстопятов, Шнапцев, Жигулев, Эссьен, Кутателадзе, Зе Турбо, Боселли.
Игра начнется в 19.45 по московскому времени. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.