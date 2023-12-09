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    «Зенит» не оставит шансов «Пари НН»

    «Зенит» — «Пари НН». Ставка (к. 1.86) и прогноз на футбол, РПЛ, 9 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Зенит» — «Пари НН»
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    «Зенит»
    9 декабря в рамках 18-го тура российской Премьер-лиги «Зенит» сыграет против «Пари НН». Начало игры запланировано на 19:45 по мск. «Зенит» — «Пари НН»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 09 Декабря 2023 года
    Зенит
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    •  Зенит 19:45 Пари НН Пари НН
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    «Зенит»

    Команда продолжает вести борьбу с «Краснодаром» за 1-ю строчку в таблице РПЛ, отставая от южан на 2 балла. «Зенит» уже занимал 1-ю строчку, но неожиданно сдал позиции.

    «Сине-бело-голубые» пропустили в нынешнем сезоне 17 голов за 17 встреч при 34-х пропущенных. «Зенит» продолжает клепать голы, а форвард команды Матео Кассьера возглавляет список лучших бомбардиров лиги, забив за 15 матчей 13 голов и сделал голевую передачу.

    Коэффициенты матча Зенит — Пари НН

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  • 1.255.8014.00Бонус$9500
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    В последнем туре «Зенит» проиграл «Локомотиву» со счетом 1:3. В том матче команда Сергея Семака провалила 2-й тайм, пропустив 2 безответных гола. Во 2-м отрезке «Зенит» сделал только один удар в створ ворот.

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    Стоит отметить, что «сине-бело-голубые» далеко не лучшим образом выступают на своем поле. Команда набрала всего 16 очков из 24-х возможных, пропустив за 8 встреч 8 голов.

    «Пари НН»

    Команда поднимается все выше и выше. «Пари НН» уже занимает 9-е место в таблице РПЛ с 24 очками в активе, отставая от 5-ки лидеров чемпионата лишь на 5 баллов.

    «Пари НН» — на 3-м месте с конца таблицы по забитым голам. Команда поразила ворота соперников 15 голов при таком же количестве пропущенных в 17-и встречах. К тому же, в последних турах «Пари НН» также сыграл много низовых матчей.

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    • За последние 5 встреч в РПЛ нижегородцы по 2 раза выиграли и проиграли, а также один раз сыграли вничью. В последнем туре команда обыграла «Урал» (1:0). За этот период «Пари НН» пропустил 4 гола при таком же количестве забитых.

    Команда Сергея Юрана уже встречалась с «Зенитом» в нынешнем сезоне. В 1-м туре РПЛ «сине-бело-голубые» обыграли «Пари НН» со счетом 2:0. Нижегородцы не смогли противостоять питерцам, ведь защитник команды на 48-й минуте получил прямую красную карточку.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом «Зенит» коэффициент на победу которого равен 1.27. Успех «Пари НН» оценивается в 12.00, ничья — в 5.80.

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    На сей раз «Зенит» точно не упустит возможность вновь возглавить турнирную таблицу РПЛ. Можно предположить, что команда Сергея Семака одержит уверенную победу.

    Поэтому наши прогноз и ставка — Победа «Зенита» с форой (-1.5) за 1.86.

    Еще один вариант ставки — Тотал 1 больше в 1-м тайме за 1.84.

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    «Зенит» — «Пари НН»: прогноз, ставка (1.86), статистика, коэффициенты матча 09.12.2023. Прогнозы на футбол. «Зенит» не оставит шансов «Пари НН»
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