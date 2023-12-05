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    Тюкавин о невызове в сборную России: Обидно? Нет, как тренер решил, так и получилось

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    Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин высказался о том, что не получал вызов в сборную России на последние сборы.

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    «Обидно ли, что не получал вызов в сборную России в последнее время? Нет. Валерий Георгиевич посчитал нужным вызвать других нападающих, и это решение я оспорить не могу. Как главный тренер сборной решил, так и получилось.

    Есть ли смысл ехать в сборную России? Всегда хочется увидеть себя в списке национальной команды и поехать на сборы вне зависимости от того, официальные игры или нет, — сказал Тюкавин Sport24.

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    • В нынешнем сезоне Тюкавин провел 17 матчей за "Динамо" в РПЛ, забил 8 голов и сделал 4 голевые передачи.

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