Тюкавин о невызове в сборную России: Обидно? Нет, как тренер решил, так и получилось

Нападающийвысказался о том, что не получал вызов в сборную России на последние сборы.

«Обидно ли, что не получал вызов в сборную России в последнее время? Нет. Валерий Георгиевич посчитал нужным вызвать других нападающих, и это решение я оспорить не могу. Как главный тренер сборной решил, так и получилось.

Есть ли смысл ехать в сборную России? Всегда хочется увидеть себя в списке национальной команды и поехать на сборы вне зависимости от того, официальные игры или нет, — сказал Тюкавин Sport24.

В нынешнем сезоне Тюкавин провел 17 матчей за "Динамо" в РПЛ, забил 8 голов и сделал 4 голевые передачи.