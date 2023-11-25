Фаворит в борьбе за бронзу. «Динамо» зрелищно обыграло ЦСКА

ЦСКА и «Динамо» устроили голевую перестрелку (3:2) в матче 16-го тура российской Премьер-лиги. На дубль Бителло и гол Константина Тюкавина хозяева ответили точными ударами Аббосбека Файзуллаева и Антона Заболотного.

Битва за третье место

Автор «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев сделал акцент на мнении большинства болельщиков, что именно эти команды будут бороться за бронзовые медали.

«ЦСКА и "Динамо" делили третье место по итогам первого круга. Именно эти два клуба многими признаются главными претендентами на бронзу — золото и серебро словно заранее отдаются "Краснодару" и "Зениту".

Компанию красно-синим и бело-голубым по набранным очкам составляли "Крылья", которые чуть раньше в субботу сыграли вничью с "Локомотивом". Так что в братском дерби решалось, кто единолично выходил на третью строчку. Для этого надо было побеждать.

Армейцы давно испытывают кадровые проблемы. Тот же Дивеев на "ВЭБ Арене" был не на поле, а комментировал игру по ТВ. Владимир Федотов уже привык к отсутствию травмированных, у Марцела Лички же потери свежие.

Календарь и таблица РПЛ

В сборных повреждения получили сразу два правых защитника — Даса и Бессмертный. Так что противостоять главному открытию сезона — шустрому Файзуллаеву — предстояло 34-летнему ветерану Паршивлюку. Из-за перебора карточек отсутствовал также мексиканец Чавес. Зато вернулся после травмы Смолов — именно он забил победный гол с пенальти Акинфееву в первом круге».

Марцел Личка Главный тренер «Динамо» Выиграли дерби 3:2, разворачивали игру. Большой плюс, что забили три гола. В первом тайме мы еще не приехали. Были пассивны, всегда были вторыми, в подборе мяча не успевали давить. Когда забили первый, думал, что нас это успокоит, будем увереннее. Но мы были более боязливыми. Первый тайм — счет 2:1 для ЦСКА вообще логичный. Они играли как хотели. У них были хорошие комбинации через касания. Была одна команда на поле. Мы только бегали за мячом и ничего не успевали.

Тайм имени Файзуллаева

Журналист Sportbox.ru Денис Петров отмечает тот факт, что первый тайм был московскими «армейцами», отдельно выделяя игру Аббосбека Файзуллаева.

«Командам не потребовалось много времени для раскачки. Уже на седьмой минуте динамовцам удалось открыть счет: Лаксальт разрезающей передачей вывел Бителло один на один с Акинфеевым, а бразилец технично разобрался с армейским капитаном.

Для армейцев пропущенный мяч был подобен парам нашатырного спирта. Хозяева моментально взбодрились и просто не выпускали игроков "Динамо" с их половины поля. С помощью коротких и средних передач ЦСКА легко доходил до чужой штрафной, но до поры реализовать свои моменты армейцам никак не удавалось. Заболотный после навеса угодил в перекладину, а Гайич пару раз в простой ситуации упустил возможность отдать голевую передачу.

Момент матча pfc-cska.com

Переход количества в качество произошел в середине тайма, когда Чалов изящно пяткой оставил мяч под удар Аббосу Файзуллаеву, а тот нанес мощный удар по центру ворот. В этом эпизоде не лучшим образом сыграл Игорь Лещук: динамовский вратарь как-то неуклюже пытался остановить мяч, который в итоге отлетел в ворота.

Файзуллаев, ставший главный открытием РПЛ в первой части сезона, в очередной раз доказал свое значение для атаки ЦСКА. Впрочем, только забитым голом узбекский игрок не ограничился. Его активность незадолго до перерыва привела ко второму взятию ворот. Юркий хавбек ловко разобрался с опекунами в чужой штрафной и выдал идеальный навес на Заболотного.

Теперь на счету 20-летнего игрока, купленного минувшим летом у "Пахтакора" за 500 тысяч евро, в 11 матчах чемпионатах значатся уже 2 гола и 5 ассистов».

Реакция Лички

Корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов акцентирует внимание на изменении игры «Динамо» во втором тайме.

«Личка отреагировал на неудачный ход игры двойной заменой — ушли с поля Смолов и Макаров, для которых это был не лучший матч. Тем не менее первый момент после перерыва создал ЦСКА. Опять чуть не начудил Лещук, ошибившийся с передачей, но Файзуллаев из убойной позиции пробил прямо в голкипера. У "Динамо" не очень-то клеилось в атаке, зато какой простой гол забила команда Лички на 54-й минуте! Три центральных защитника дали пройти забросу на Тюкавина, с которым должен был плотнее сыграть Зделар, и скидке на Бителло — бразилец оформил дубль. Трансфер "Динамо" тоже хорошо работает.

Бителло vk.com/fcdm_official

Этот пропущенный мяч подкосил ЦСКА. По ходу второго тайма игровой перевес динамовцев становился всё более ощутимым. Откуда что взялось? Появление дополнительного полузащитника вместо Смолова усилило игру бело-голубых в средней линии, команда Лички всё чаще забирала подборы. У "Динамо" проходили передачи на Тюкавина. Федотов усилил оборону Набабкиным, но и это не спасло от третьего гола. Если выход один на один Тюкавин не реализовал, проиграв дуэль Акинфееву, то на 74-й минуте он забил после прохода и удара Карраскаля. Константин как будто знал, куда отлетит срикошетивший мяч.

Тюкавин отличается четвёртый тур подряд, и его гол оказался победным. Из ЦСКА словно воздух выпустили — физически динамовцы выигрывали в концовке. Но и скамейка, надо признать, у Лички пошире, чем у Федотова. Такой Карраскаль, как в сегодняшнем дерби, точно пригодился бы армейцам. ЦСКА доигрывал на последних минутах фактически без конкретной схемы, с Чаловым в центре поля. Красно-синие в итоге чуть-чуть превзошли бело-голубых по ударам — 20:18 (в створ — 6:6, из штрафной — 16:8), однако команде Федотова не хватило энергии, чтобы уйти от поражения».

Владимир Федотов Главный тренер ЦСКА Соперник во втором тайме смог усилить игру, а мы после хорошего начала второго тайма сбавили обороты. Пропустили очень лёгкие мячи, не хватило ресурса — сборные, Мендес и Давила прилетели недавно. Нам не хватило баланса в организации игры. Очень легко дали забить два гола. Будем разбираться, есть что анализировать.

Прерванная серия ЦСКА

Автор Soccer.Ru Вадим Багров рассказывает, что победа «Динамо» над ЦСКА значит для обеих команд.

«Фанаты "Динамо" знают, что если ведут в счете, то нельзя расслабляться. Команда Лички теряла верные победы и до появления чешского тренера, давняя привычка. А у ЦСКА есть другая любимая забава — не проигрывать, даже если заслужили. "Армейцы" собрали серию из 10 туров РПЛ без поражений, но есть секрет — там только три победы, все домашние. Сегодня не заслужили победу, ведь снова ошибался в защите Зделар. Снова не сыграл результативно форвард Чалов. А хавбек Мендес был как в поговорке — "не пришей кобыле хвост".

Но также важно добавить немаловажный для анализа дерби аргумент. Скамейка у ЦСКА не ахти, что сказывается, если соперник набирает темп по ходу матча. "Динамовцы" обернули скорости разудалого поединка в свою пользу. Одна команда встала, а вторая набрала с помощью замен и тренерских подсказок. Вышедшие на замену парни с Битело и Тюкавиным верили в победу в дерби. У "Динамо" могла быть победа 2:4, но разница в один мяч намного лучше описывает поединок. Увидели пять голов и перемену ведущей в танце команды в перерыве поединка.

ЦСКА выиграл первый тайм и проиграл второй. У "Динамо" третья подряд победа в РПЛ над "армейцами" в дерби, шикарная серия. Личка сегодня молодцом. Тренер может не угадать с темпом и подходом, но важно перестроиться, что удалось. А проблема ЦСКА в том, что Федотов строит команду полтора года, а никак не построит. "Армейцы" обычно везучие, поэтому не десятые в таблице, но сегодня "Динамо" объяснило, почему именно они в тройке не только по зарплатам футболистов, но и в таблице РПЛ. Выиграла команда, у которой виден потенциал, а уступил коллектив, весь сезон играющий отрезками.

"Динамо" становится для ЦСКА невероятно неудобным соперником — проиграли лишь два из последних четырнадцати дерби в РПЛ, одержали на солидном отрезке семь побед. Что Федотов мог сделать, чтобы выиграть? Наверное, не зевать в перерыве, пока Личка отогрел мозги и выполнил свой план на игру. Очевидно, что появление Нгамалё и Карраскаля было запланированным. А это значит, что Личка наперед выдал им указания, как поломать ЦСКА. Хотя отметим также людей, сыгравших полный матч. У неугомонного форварда Тюкавина восемь созданных моментов, а толковый диспетчер Битело добавил пять своих решений».

Бителло отметился голом fcdm.ru/

Хорхе Карраскаль Полузащитник «Динамо» Игра была особенной. Было много счастливых моментов здесь. Это как дом. Тренер просил найти пространство, которого не было в первом тайме. Каждый делает свою работу. Всё получилось для меня сегодня.

Факты матча

Автор «Спорт день за днем» Влад Тимуров предлагает ознакомиться с самыми интересными фактами этого матча.

«1. Серия ЦСКА без поражений прервалась. Команда Владимира Федотова не проигрывала 10 матчей подряд в чемпионате России. Всего в нынешнем сезоне РПЛ армейцы потерпели три поражения.

2. Форвард "Динамо" Константин Тюкавин забил в пятом официальном матче подряд. Всего на счету 21-летнего игрока семь мячей в нынешнем розыгрыше национального первенства. В период с начала августа по конец октября Тюкавин не смог забить ни одного гола в РПЛ.

3. В составе обеих команд отличились игроки, пополнившие состав команд летом. В составе ЦСКА точный удар по воротам Игоря Лещука нанес полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев. 20-летний игрок сборной Узбекистана отличился в РПЛ во второй раз с начала сезона. За "Динамо" дубль оформил Бителло, на счету 23-летнего бразильца три гола в чемпионате России, два из которых пришлись на сегодняшний матч». Во втором тайме мы перестроились на 4-3-3, и очень важной фигурой стал Хорхе Карраскаль, который добавил качества. Мы успокоились и начали играть в свою игру. Игорь Лещук спас, потом мы были лучше. Получилось забить два гола. У ЦСКА много высоких игроков, например, Заболотный, Роша. Поэтому они играли длинными передачами. Наша защита сделала достаточно хорошую работу, ЦСКА уже не вернулся в игру. У нас не хватает трансферов? Это показал не только этот матч. Нам нужно это пережить, переворачивать эту ситуацию. Игры прошлые показывали, что нам это под силу. Времени немного до следующей игры, но попробуем. «Динамо» надо отдать должное. В переходных фазах они сыграли здорово. Мы могли уйти на перерыв при лучшей разнице мячей. У меня никогда не было проблем, потому что я вне поля очень спокойный. Со всеми поговорил, очень рад был всех увидеть.