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    Магуайр и Стерлинг претендуют на звание лучшего футболиста ноября в АПЛ

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    Стал известен список претендентов на звание лучшего игрока ноября в английской Премьер-лиге.

    Гарри Магуайр
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    Гарри Магуайр

    На награду претендуют:

    Жереми Доку из «Манчестер Сити» забил 1 гол и 4 ассиста в 3 матчах (1 победа и 2 ничьих);

    Энтони Гордон («Ньюкасл») — 2 гола и 1 ассист в 3 матчах (2 победы и 1 поражение);

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    Томас Камински («Лутон») — 15 сэйвов в 3 матчах (1 победа, 1 ничья, 1 поражение);

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    Харри Магуайр («Манчестер Юнайтед») — 3 матча без пропущенных голов из 3 (3 победы);

    Рахим Стерлинг («Челси») — 2 гола и 1 ассист в 3 играх (1 победа, 1 ничья, 1 поражение);

    Маркус Тавернье («Борнмут») — 2 гола в 3 матчах (2 победы, 1 поражение).

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