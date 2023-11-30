Магуайр и Стерлинг претендуют на звание лучшего футболиста ноября в АПЛ

Гарри Магуайр Фото: globallookpress.com
На награду претендуют:
Жереми Доку из «Манчестер Сити» забил 1 гол и 4 ассиста в 3 матчах (1 победа и 2 ничьих);
Энтони Гордон («Ньюкасл») — 2 гола и 1 ассист в 3 матчах (2 победы и 1 поражение);
Томас Камински («Лутон») — 15 сэйвов в 3 матчах (1 победа, 1 ничья, 1 поражение);
Харри Магуайр («Манчестер Юнайтед») — 3 матча без пропущенных голов из 3 (3 победы);
Рахим Стерлинг («Челси») — 2 гола и 1 ассист в 3 играх (1 победа, 1 ничья, 1 поражение);
Маркус Тавернье («Борнмут») — 2 гола в 3 матчах (2 победы, 1 поражение).
Напомним, что в октябре нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах стал лучшим футболистов в АПЛ.