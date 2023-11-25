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    • «Динамо» обыграло ЦСКА в матче РПЛ, у Бителло — дубль
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    «Динамо» обыграло ЦСКА в матче РПЛ, у Бителло — дубль

    ЦСКА — «Динамо»: счёт матча 2:3, обзор голов

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    «Динамо» и ЦСКА устроили голевую перестрелку (3:2) в матче 16-го тура российской Премьер-лиги.

    Бителло — автор дубля в ворота ЦСКА
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    Бителло — автор дубля в ворота ЦСКА

    Первый гол в этом матче забили «бело-голубые» уже на 7-й минуте. Полузащитник «Динамо» Бителло вышел один на один с голкипером соперника и не промахнулся — 1:0.

    ЦСКА сумел сравнять счет на 23-й минуте. Полузащитник армейцев Аббосбек Файзуллаев завершил отличную комбинацию сильным ударом по воротам. Без шансов для голкипера «Динамо».

    На 40-й минуте ЦСКА и вовсе вышел вперед. Нападающий хозяев Антон Заболотный забил красивый гол головой. Мяч попал точно в дальний угол ворот — 2:1.

    На 55-й минуте все тот же Бителло сделал счет 2:2. Полузащитник освободился от опеки, получил мяч и сходу вогнал его в сетку ворот.

    На 74-й минуте «бело-голубые» вновь вернули себе минимальное преимущество. Форвард команды Константин Тюкавин оказался самым расторопным у чужим ворот, пробив по воротам с лета. Удар получился очень сильным, голкипер соперника не смог ничего поделать.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    ЦСКА — Динамо 2:3
    Голы: 0:1 Bitello (7'), 1:1 Fayzullaev A. (23'), 2:1 Антон Заболотный (40'), 2:2 Bitello (55'), 2:3 Константин Тюкавин (74') ЦСКА: Игорь Акинфеев, Виллиан Роша, Мойзес, Саша Зделар, Виктор Мендес, Адольфо Гайч, Фёдор Чалов, Антон Заболотный, Khellven, Oblyakov I., Fayzullaev A. Динамо: Игорь Лещук, Сергей Паршивлюк, Фабиан Бальбуэна, Роберто Фернандес, Диего Лаксальт, Дмитрий Скопинцев, Даниэль Мишкич, Даниил Фомин, Фёдор Смолов, Константин Тюкавин, Bitello Предупреждения: Роберто Фернандес (58'), Фабиан Бальбуэна (62'), Виллиан Роша (76'), Диего Лаксальт (83'), Игорь Лещук (90+3')

    После этого матча «Динамо» занимает 3-е место в таблице РПЛ с 28-ю очками в активе. ЦСКА — на 5-й позиции (25).

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