ЦСКА — «Динамо»: счёт матча 2:3, обзор голов

Первый гол в этом матче забили «бело-голубые» уже на 7-й минуте. Полузащитник «Динамо» Бителло вышел один на один с голкипером соперника и не промахнулся — 1:0.
ЦСКА сумел сравнять счет на 23-й минуте. Полузащитник армейцев Аббосбек Файзуллаев завершил отличную комбинацию сильным ударом по воротам. Без шансов для голкипера «Динамо».
На 40-й минуте ЦСКА и вовсе вышел вперед. Нападающий хозяев Антон Заболотный забил красивый гол головой. Мяч попал точно в дальний угол ворот — 2:1.
На 55-й минуте все тот же Бителло сделал счет 2:2. Полузащитник освободился от опеки, получил мяч и сходу вогнал его в сетку ворот.
На 74-й минуте «бело-голубые» вновь вернули себе минимальное преимущество. Форвард команды Константин Тюкавин оказался самым расторопным у чужим ворот, пробив по воротам с лета. Удар получился очень сильным, голкипер соперника не смог ничего поделать.
После этого матча «Динамо» занимает 3-е место в таблице РПЛ с 28-ю очками в активе. ЦСКА — на 5-й позиции (25).