Дзюба — в топ-5 рейтинга самых ценных персональных брендов российских спортсменов по версии Forbes

Нападающий «Локомотива»занимает наивысшую позицию среди футболистов в рейтинге самых ценных персональных брендов российских спортсменов по версии Forbes.

Участники сравнивались между собой по нескольким параметрам: присутствие в СМИ, популярность в соцмедиа, экспертная оценка уровня маркетинговой привлекательности бренда спортсмена.

Дзюба занял четвертое место в рейтинге среди всех спортсменов и первое среди футболистов. Он стал лидером по популярности в СМИ и занял 3-ю строчку по упоминаниям в русскоязычном сегменте социальных сетей. Эксперты поставили форварда на 10-ю позицию по уровню маркетинговой привлекательности его бренда.

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев занял 11-е место в общем зачете, нападающий «армейцев» Федор Чалов — 16-е, полузащитник «Реал Сосьседад» Арсен Захарян — 17-е, хавбек «Монако» Александр Головин расположился на 18-й строчке, форвард «Спартака» Александр Соболев — на 20-й, нападающий «Динамо» Федор Смолов замкнул топ-30.

Первое место в рейтинге занял теннисист Даниил Медведев.