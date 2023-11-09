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    Дзюба — в топ-5 рейтинга самых ценных персональных брендов российских спортсменов по версии Forbes

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    Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба занимает наивысшую позицию среди футболистов в рейтинге самых ценных персональных брендов российских спортсменов по версии Forbes.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    Участники сравнивались между собой по нескольким параметрам: присутствие в СМИ, популярность в соцмедиа, экспертная оценка уровня маркетинговой привлекательности бренда спортсмена.

    Дзюба занял четвертое место в рейтинге среди всех спортсменов и первое среди футболистов. Он стал лидером по популярности в СМИ и занял 3-ю строчку по упоминаниям в русскоязычном сегменте социальных сетей. Эксперты поставили форварда на 10-ю позицию по уровню маркетинговой привлекательности его бренда.

  • Стало известно, почему Дзюба не общается с журналистами
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    • Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев занял 11-е место в общем зачете, нападающий «армейцев» Федор Чалов — 16-е, полузащитник «Реал Сосьседад» Арсен Захарян — 17-е, хавбек «Монако» Александр Головин расположился на 18-й строчке, форвард «Спартака» Александр Соболев — на 20-й, нападающий «Динамо» Федор Смолов замкнул топ-30.

    Первое место в рейтинге занял теннисист Даниил Медведев.

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