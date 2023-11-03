Ананко: «Пари НН» не заслуживал поражения в матче с «Динамо»

Тренерподвел итог матча против(1:2) в Кубке России.

«Не заслуживали поражения сегодня, в основное время точно. Должны были забивать свои моменты. Те, кто вышел сегодня в старте, неплохо себя проявили.

С теми санкциями, которые у нас есть, это дополнительные игры. Кубок — это титул, всегда приятно его выигрывать. Много игр, у нас ротация состава происходит. У всех футболистов есть самолюбие, сегодня мы его показали. Мы не заслужили поражения. Видели момент на Боселли, там фол, а нам забивают гол. Как на это реагировать? Есть тема для роста наших судей. Все люди, все ошибаются. Но нельзя так наказывать ребят», — цитирует Ананко «Матч ТВ».

«Динамо» поднялось на второе место в группе D и вышло в 1/4 финала Пути РПЛ. «Пари НН» завершил выступление в турнире.