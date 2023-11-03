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    Ананко: «Пари НН» не заслуживал поражения в матче с «Динамо»

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    Тренер «Пари НН» Дмитрий Ананко подвел итог матча против «Динамо» (1:2) в Кубке России.

    Дмитрий Ананко
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    Дмитрий Ананко

    «Не заслуживали поражения сегодня, в основное время точно. Должны были забивать свои моменты. Те, кто вышел сегодня в старте, неплохо себя проявили.

    С теми санкциями, которые у нас есть, это дополнительные игры. Кубок — это титул, всегда приятно его выигрывать. Много игр, у нас ротация состава происходит. У всех футболистов есть самолюбие, сегодня мы его показали. Мы не заслужили поражения. Видели момент на Боселли, там фол, а нам забивают гол. Как на это реагировать? Есть тема для роста наших судей. Все люди, все ошибаются. Но нельзя так наказывать ребят», — цитирует Ананко «Матч ТВ».

    «Динамо» поднялось на второе место в группе D и вышло в 1/4 финала Пути РПЛ. «Пари НН» завершил выступление в турнире.

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