В Бразилии высказались о возможном товарищеском матче с Россией

Сборнаяне сможет сыграть св ближайшем будущем. Об этом сообщил директор по связям со СМИ Конфедерации футбола Бразилии Родриго Пайва.

«Россия открыта к тому, чтобы организовать товарищеский матч наших национальных сборных, но у нас нет свободных дат на следующий год, наше расписание уже заполнено.

Сейчас мы контактируем по поводу организации товарищеской встречи между Бразилией и Россией в будущем, но не в 2024 году», — сказал Пайва, слова которого передает Sport24.

В октябре сборная России одержала победу над Камеруном (1:0) и сыграла вничью с Кенией (2:2).

Сообщалось, что сборная России может отказаться от проведения сбора в ноябре.