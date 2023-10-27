Сборная России может отказаться от проведения сбора в ноябре

Генеральный секретарь РФСпризнался, что существует вариант, при котором сборнаяне будет проводить сбор в ноябре.

РФС пока не нашел для национальной команды новых соперников по товарищеским матчам.

«Такой черты, до которой нужно обязательно договориться нет. И ФИФА, и конфедерации реагируют достаточно быстро, но мы все заинтересованы в максимально раннем планировании.

Конечно, такие матчи, как с Камеруном, по совокупности факторов обращают дополнительное внимание коллег из‑за рубежа.

Поэтому мы получили достаточно предложений по матчам в различные окна. Соответственно, несколько игр находятся в проработке. Но это не те матчи, о которых говорилось на днях. Как вы знаете, РФС может играть только с членами ФИФА, при всем уважении к федерации футбола Занзибара.

Может так получиться, что сбора не будет? После истории с отменой летнего матча с Камеруном допускаю, что могут меняться соперники даже после того, как документы подписаны. Поэтому на ваш прямой вопрос ответ простой: есть ли вероятность? Она существует. Но мы делаем всё максимально со своей стороны, чтобы этого не случилось», — приводит слова Митрофанова «Матч ТВ».

В октябре сборная России провела два товарищеских матча — одержала победу над Камеруном (1:1) и сыграла вничью с Кенией (2:2).

Напомним, ранее представители сборной Сенегала опровергли информацию о подготовке товарищеской встречи с Россией.