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    Сборная России может отказаться от проведения сбора в ноябре

    Футбол Сборная России Футбол России Товарищеские матчи
    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов признался, что существует вариант, при котором сборная России не будет проводить сбор в ноябре.

    Валерий Карпин — главный тренер
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    Валерий Карпин — главный тренер

    РФС пока не нашел для национальной команды новых соперников по товарищеским матчам.

    «Такой черты, до которой нужно обязательно договориться нет. И ФИФА, и конфедерации реагируют достаточно быстро, но мы все заинтересованы в максимально раннем планировании.

    Конечно, такие матчи, как с Камеруном, по совокупности факторов обращают дополнительное внимание коллег из‑за рубежа.

    Поэтому мы получили достаточно предложений по матчам в различные окна. Соответственно, несколько игр находятся в проработке. Но это не те матчи, о которых говорилось на днях. Как вы знаете, РФС может играть только с членами ФИФА, при всем уважении к федерации футбола Занзибара.

    Может так получиться, что сбора не будет? После истории с отменой летнего матча с Камеруном допускаю, что могут меняться соперники даже после того, как документы подписаны. Поэтому на ваш прямой вопрос ответ простой: есть ли вероятность? Она существует. Но мы делаем всё максимально со своей стороны, чтобы этого не случилось», — приводит слова Митрофанова «Матч ТВ».

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    • В октябре сборная России провела два товарищеских матча — одержала победу над Камеруном (1:1) и сыграла вничью с Кенией (2:2).

    Напомним, ранее представители сборной Сенегала опровергли информацию о подготовке товарищеской встречи с Россией.

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