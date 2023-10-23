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    Сорокин: В «Рубине» мне дали понять, что на меня рассчитывают, но на деле я даже не попадаю в заявку

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    Защитник «Рубина» Егор Сорокин разочарован тем, что получает мало игрового времени в нынешнем сезоне.

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    «Я не знаю, что происходит. Я разговаривал и с тренером, и с руководством. Тренер говорит, что мне ещё нужно набирать форму после перерыва, когда я не играл. Руководство просит потерпеть. Этим я и занимаюсь: тренируюсь и жду возможности проявить себя на поле.

    Интерес от "Рубина" был ещё давно, но до конкретики дошло только в это трансферное окно. Были долгие разговоры с руководством. Мне дали понять, что в "Рубине" на меня рассчитывают, и в итоге я принял решение о переходе. Ни о чем не жалею.

    Я люблю этот клуб, город и наших болельщиков, возвращался сюда с одной мыслью — помогать клубу набирать очки. Но на деле пока я даже не попадаю в заявку, и это вызывает разочарование», — сказал Сорокин Чемпионату.

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    • В нынешнем сезоне защитник еще не провел ни одного матча за «Рубин». Ранее Сорокин уже выступал за казанскую команду в период с 2015 по 2020 год.

    После 12-и туров «Рубин» занимает 11-е место в таблице РПЛ с 13-ю очками в активе.

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