РПЛ. Как «Зенит» сократил отставание от «Краснодара»

Изменения в турнирной таблице
«Зенит» продолжает подниматься в турнирной таблице, поднявшись на второе место. «Лазурные» смогли обойти «Крылья Советов», которые в свою очередь опустились на третью строчку.
Местами поменялись «Спартак» (4 место) и «Локомотив» (5 место). На две ступеньки вверх поднялся ЦСКА, таким образом «армейцы» расположились на шестом месте. По одной строчке потеряли «Динамо» (7 место) и «Пари НН» (8 место).
В зоне вылета тоже произошли изменения. Группу аутсайдеров покинул «Ростов», взлетев с 14-й на 10-ю позицию. Южане обошли в чемпионате «Рубин» (с 10-го на 11-е), «Ахмат» (с 11-го на 12-е), «Балтику» (с 13-го на 14-е), и «Оренбург» (с 12-го на 15-е).
Также на две строчки вверх поднялся «Факел». Воронежский клуб теперь занимает 13 место в чемпионате России.
Осечка лидера
После трех побед подряд выигрышная серия «Краснодара» прервалась в 12-м туре российского чемпионата. Лидер РПЛ оступился в матче против команды из нижней части турнирной таблицы.
«Краснодару» едва удалось избежать поражение в игре с «Балтикой» (2:2). Спасительный гол на 61-й минуте встречи забил Эдуард Сперцян, реализовав пенальти.
«Краснодар» вполне может себя чувствовать комфортно на первой строчке чемпионата. У команды 28 набранных очков — это на 5 баллов больше, чем у конкурентов.
Центральная битва тура
«Зенит» снова основной преследователь «Краснодара» в чемпионской гонке. Питерский клуб сократил отставание от лидера с 7 до 5 очков. В центральном матче 12-го тура невский коллектив в родных стенах нанес поражение соседу по турнирной таблице — «Крыльям Советов» (3:1).
В составе действующих чемпионов дублем отметился Вендел. Ещё один мяч в сетку ворот «крылышек» отправил Андрей Мостовой.
«Крылья Советов» смогли лишь ответить голом престижа на 98-й минуте матча. Автором забитого мяча стал Роман Ежов.
В итоге после матча «Зенит» набрал 23 очка и поднялся на 2 место, отодвинув «Крылья Советов» на строчку ниже. У самарской команды в активе 21 заработанный балл.
Как там московские клубы?
Дальше в российской Премьер-лиге расположились четыре московских клуба. На 4 место поднялся «Спартак», в последней игре «красно-белые» переиграли «Пари НН» (2:0).
В составе «Спартака» голами отметились Данил Пруцев и Кристофер Перейра. В итоге команда набрала 20 очков.
А вот в московском дерби футболисты «Локомотив» и «Динамо» не смогли определить победителя. Команды разошлись миром со счетом 0:0. «Локо» заработал 20 пунктов и расположилась на 5-м месте. У«Динамо» — 7 место и 18 баллов.
Не смогли забить друг другу «Рубин» и ЦСКА (0:0). «Армейцы» после этой встречи набрал 18 очков и поднялся на 6 строчку.
Другие матчи тура
В 12-м туре чемпионата России были сыграны ещё три матча. «Факел» в гостях одержал победу над «Оренбургом» (2:1).
«Сочи» разгромил «Урал» (4:1), но всё же остался на последнем 16-м месте в РПЛ. «Ростов» на своем поле разгромил «Ахмат» (3:0).
Тур №13
В центральной битве 13-го тура сойдутся ЦСКА и «Краснодар». Игра запланирована на воскресенье, 29 октября.
В субботу, 28 октября свой поединок в Санкт-Петербурге проведет «Зенит» против «Ахмата». «Крылья Советов» попытаются реабилитироваться в поединке против «Оренбурга». У «Локомотива» состоится выезд к «Ростову», «Спартак» будет гостить у «Факела». «Динамо» примет «Урал».
Матчи следующего тура чемпионата России пройдут с 27 по 29 октября.