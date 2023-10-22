РПЛ. Как «Зенит» сократил отставание от «Краснодара»

«Зенит» возвращается в чемпионскую гонку, после того как выиграл у «Крыльев Советов». Лидер российской Премьер-лиги «Краснодар» позволил себе оступиться в 12-м туре. В топ-4 первенства поднялся «Спартак». Чем ещё запомнился минувший игровой день, разбираемся вместе.

Изменения в турнирной таблице

«Зенит» продолжает подниматься в турнирной таблице, поднявшись на второе место. «Лазурные» смогли обойти «Крылья Советов», которые в свою очередь опустились на третью строчку.

Местами поменялись «Спартак» (4 место) и «Локомотив» (5 место). На две ступеньки вверх поднялся ЦСКА, таким образом «армейцы» расположились на шестом месте. По одной строчке потеряли «Динамо» (7 место) и «Пари НН» (8 место).

В зоне вылета тоже произошли изменения. Группу аутсайдеров покинул «Ростов», взлетев с 14-й на 10-ю позицию. Южане обошли в чемпионате «Рубин» (с 10-го на 11-е), «Ахмат» (с 11-го на 12-е), «Балтику» (с 13-го на 14-е), и «Оренбург» (с 12-го на 15-е).

Календарь и таблица РПЛ

Также на две строчки вверх поднялся «Факел». Воронежский клуб теперь занимает 13 место в чемпионате России.

Осечка лидера

После трех побед подряд выигрышная серия «Краснодара» прервалась в 12-м туре российского чемпионата. Лидер РПЛ оступился в матче против команды из нижней части турнирной таблицы.

«Краснодару» едва удалось избежать поражение в игре с «Балтикой» (2:2). Спасительный гол на 61-й минуте встречи забил Эдуард Сперцян, реализовав пенальти.

«Краснодар» вполне может себя чувствовать комфортно на первой строчке чемпионата. У команды 28 набранных очков — это на 5 баллов больше, чем у конкурентов.

Центральная битва тура

«Зенит» снова основной преследователь «Краснодара» в чемпионской гонке. Питерский клуб сократил отставание от лидера с 7 до 5 очков. В центральном матче 12-го тура невский коллектив в родных стенах нанес поражение соседу по турнирной таблице — «Крыльям Советов» (3:1).

В составе действующих чемпионов дублем отметился Вендел. Ещё один мяч в сетку ворот «крылышек» отправил Андрей Мостовой.

Вендел, игрок «Зенита» globallookpress.com

«Крылья Советов» смогли лишь ответить голом престижа на 98-й минуте матча. Автором забитого мяча стал Роман Ежов.

В итоге после матча «Зенит» набрал 23 очка и поднялся на 2 место, отодвинув «Крылья Советов» на строчку ниже. У самарской команды в активе 21 заработанный балл.

Как там московские клубы?

Дальше в российской Премьер-лиге расположились четыре московских клуба. На 4 место поднялся «Спартак», в последней игре «красно-белые» переиграли «Пари НН» (2:0).

В составе «Спартака» голами отметились Данил Пруцев и Кристофер Перейра. В итоге команда набрала 20 очков.

«Зенит» — «Локомотив» globallookpress.com

А вот в московском дерби футболисты «Локомотив» и «Динамо» не смогли определить победителя. Команды разошлись миром со счетом 0:0. «Локо» заработал 20 пунктов и расположилась на 5-м месте. У«Динамо» — 7 место и 18 баллов.

Не смогли забить друг другу «Рубин» и ЦСКА (0:0). «Армейцы» после этой встречи набрал 18 очков и поднялся на 6 строчку.

Другие матчи тура

В 12-м туре чемпионата России были сыграны ещё три матча. «Факел» в гостях одержал победу над «Оренбургом» (2:1).

«Сочи» разгромил «Урал» (4:1), но всё же остался на последнем 16-м месте в РПЛ. «Ростов» на своем поле разгромил «Ахмат» (3:0).

Тур №13

В центральной битве 13-го тура сойдутся ЦСКА и «Краснодар». Игра запланирована на воскресенье, 29 октября.

В субботу, 28 октября свой поединок в Санкт-Петербурге проведет «Зенит» против «Ахмата». «Крылья Советов» попытаются реабилитироваться в поединке против «Оренбурга». У «Локомотива» состоится выезд к «Ростову», «Спартак» будет гостить у «Факела». «Динамо» примет «Урал».

Матчи следующего тура чемпионата России пройдут с 27 по 29 октября.