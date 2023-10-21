ПерерывЧелси — АрсеналОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Челси»«Челси» — «Арсенал». Онлайн
  • 20:31
    • Гол Мбаппе помог «ПСЖ» разгромить «Страсбург»
  • 20:06
    • «Ньюкасл» всухую разгромил «Кристал Пэлас» в матче АПЛ
  • 20:02
    • Ушел из жизни легендарный футболист «Манчестер Юнайтед» сэр Бобби Чарльтон
  • 19:35
    • «Локомотив» и «Динамо» поделили очки
  • 19:13
    • «Манчестер Сити» дома одолел «Брайтон»
    Все новости спорта

    Директор «Наполи»: Президент клуба встретится с агентом Осимхена, чтобы обсудить его будущее

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Наполи
    Директор «Наполи» Мауро Мелузо высказался о возможном продлении контракта с нападающим команды Виктором Осимхеном.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Президент "Наполи" Де Лаурентис в ближайшие недели встретится с агентом Виктора, чтобы обсудить его будущее.

    Мы совершенно нормально реагируем на то, что Осимхену требуется некоторое время, чтобы обдумать сделанное нами предложение о продлении сотрудничества», — приводит слова Мелузо журналист Фабрицио Романо.

  • Трансферный дайджест. 3-9 октября
  • Митома и Кефрен Тюрам могут пойти на повышение, новые команды для Сане и Опенды
  • 09/10/2023

    • Ранее сообщалось о том, что Осимхен может продолжить карьеру в «Ливерпуле».

    В нынешнем сезоне форвард провел 9 матчей за «неаполитанцев», забил 6 голов и сделал голевую передачу. Действующий контракт Осимхена с «Наполи» рассчитан до лета 2025 года.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Станет ли Волкановски чемпионом UFC в легком весе?
  • Махачев — Волкановски. Прогноз и ставки
  • 2.75
    •
  • Карацев обыграет Шелтона в финале турнира в Токио?
  • Карацев — Шелтон. Прогноз и ставки
  • 2.27
    •
  • «Красные дьяволы» уверенно обыграют аутсайдера АПЛ
  • «Шеффилд» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.65
  • Экспресс дня 22 октября
  • Завтра в 18:05
    •  2.75
  • Прогноз на матч Махачев — Волкановски
  • Бокс
  • Сегодня в 23:15
    •  2.27
  • Прогноз на матч Карацев — Шелтон
  • Теннис
  • Завтра в 10:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шеффилд — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Сельта — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Милан — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Барселона — Атлетик
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.70
  • Прогноз на матч Зенит — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Спартак — Пари НН
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры