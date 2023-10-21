Директор «Наполи»: Президент клуба встретится с агентом Осимхена, чтобы обсудить его будущее

Директорвысказался о возможном продлении контракта с нападающим команды

«Президент "Наполи" Де Лаурентис в ближайшие недели встретится с агентом Виктора, чтобы обсудить его будущее.

Мы совершенно нормально реагируем на то, что Осимхену требуется некоторое время, чтобы обдумать сделанное нами предложение о продлении сотрудничества», — приводит слова Мелузо журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось о том, что Осимхен может продолжить карьеру в «Ливерпуле».

В нынешнем сезоне форвард провел 9 матчей за «неаполитанцев», забил 6 голов и сделал голевую передачу. Действующий контракт Осимхена с «Наполи» рассчитан до лета 2025 года.