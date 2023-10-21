Осимхен может продолжить карьеру в «Ливерпуле»

Нападающийдоговорился соб условиях контракта. Об этом сообщает журналист

«Осимхен и "Наполи" достигли соглашения о продлении контракта, но затем Календа (агент игрока) и Виктор нарушили своё слово. Что случилось? Включился ещё один клуб из АПЛ. Я говорю о "Ливерпуле".

Английский клуб и Осимхен уже достигли устной договорённости. Позвольте мне уточнить: соглашения будут заключаться между "красными" и игроком, в них не будет участвовать "Наполи".

Я надеюсь, что Аурелио Де Лаурентис сможет удержать Виктора Осимхена хотя бы до июня, но мы не можем быть в этом уверены», — сообщил де Маджо.

Напомним, что Осимхен пополнил состав «Наполи» в 2020 году. В нынешнем сезоне форвард провел 9 матчей за «неаполитанцев», забил 6 голов и сделал голевую передачу. Действующий контракт Осимхена с «Наполи» рассчитан до лета 2025 года.

21-го октября в 16:00 мск «Наполи» сыграет с «Вероной» в рамках 9-го тура итальянской Серии А. Прогноз на эту встречу можно посмотреть тут.