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    Осимхен может продолжить карьеру в «Ливерпуле»

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    Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен договорился с «Ливерпулем» об условиях контракта. Об этом сообщает журналист Вальтер де Маджо.

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    «Осимхен и "Наполи" достигли соглашения о продлении контракта, но затем Календа (агент игрока) и Виктор нарушили своё слово. Что случилось? Включился ещё один клуб из АПЛ. Я говорю о "Ливерпуле".

    Английский клуб и Осимхен уже достигли устной договорённости. Позвольте мне уточнить: соглашения будут заключаться между "красными" и игроком, в них не будет участвовать "Наполи".

    Я надеюсь, что Аурелио Де Лаурентис сможет удержать Виктора Осимхена хотя бы до июня, но мы не можем быть в этом уверены», — сообщил де Маджо.

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    • Напомним, что Осимхен пополнил состав «Наполи» в 2020 году. В нынешнем сезоне форвард провел 9 матчей за «неаполитанцев», забил 6 голов и сделал голевую передачу. Действующий контракт Осимхена с «Наполи» рассчитан до лета 2025 года.

    21-го октября в 16:00 мск «Наполи» сыграет с «Вероной» в рамках 9-го тура итальянской Серии А. Прогноз на эту встречу можно посмотреть тут.

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