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    Серия А. «Милан» — новый лидер итальянского чемпионата

    Итоги 8-го тура чемпионата Италии по футболу

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    «Дженоа» — «Милан»
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    «Дженоа» — «Милан»
    «Милан» возглавил Серию А после того, как «Интер» потерял очки. Чемпион «Наполи» допустил очередное поражение и отдалился от первого места. «Ювентус» и «Фиорентина» метят в топ-2 чемпионата Италии.

    Изменения в турнирной таблице

    По итогам 8 тура чемпионата Италии «Милан» вышел на первое место, сменив «Интер». Две строчки потерял действующий победитель — «Наполи» (5 место), пропустив вперед «Ювентус» (3 место) и «Фиорентину» (4 место).

    Плюс 5 строчек для «Монцы», которая смогла взлететь аж на 7 место в турнирной таблице. Еще на одну строчку поднялся «Фрозиноне» (с 9-го на 8-е).

    Календарь и таблица Серии А

    Шаг вперед также сделали «Рома» (с 13-го на 10-е), «Лацио» (с 16-го на 13-е). А вот опустились в чемпионате еще 6 команд: «Лечче» (с 7-го на 9-е), «Болонья» (с 8-го на 11-е), «Сассуоло» (с 11-го на 12-е), «Торино» (с 10-го на 14-е), «Дженоа» (с 14-го на 15-е) и «Верона» (с 15-го на 16-е).

    Новый лидер

    Экс-лидер итальянского чемпионата «Интер» потерял очки в 9-м туре. «Нерадзурри» не смогли обыграть «Болонью», сыграв вничью (2:2). После этого результата миланский клуб набрал 19 очков.

  • Серия А. «Интер» и «Милан» уходят в отрыв
  • Итоги 7-го тура чемпионата Италии по футболу
  • 03/10/2023

    • На первое место Серии А вышел «Милан», набрав 21 балл. В рамках минувшего игрового дня «россонери» с минимальным счетом одержал победу над «Дженоа» (1:0). Победу на 87-й минуте вырвал Кристиан Пулишич, забив единственный мяч.

    Топ-4 и первая осечка чемпиона

    По 17 очков в чемпионате набрали «Ювентус» и «Фиорентина». К примеру, «фиалки» в последней игре переиграли чемпиона «Наполи» (3:1).

    За «Фиорентину» отличились Йосип Брекало, Джакомо Бонавентура и Николас Гонсалес. У «Наполи» гол престижа забил Виктор Осимхен, реализовав пенальти.

    Виктор Осимхен, игрок «Наполи»
    globallookpress.com

    «Ювентус» в свою очередь одержал победу над «Торино» (2:0). В составе «Старой синьоры» голами отметились Федерико Гатти и Аркадиуш Милик.

    Взлет Рима

    Римские клубы могут занести себе в актив прошедший тур. «Рома» выиграла в гостях у «Кальяри» (4:1), заработала 11 баллов и поднялась на 10 место.

    «Лацио» переиграл «Аталанту» и набрал 10 очков, поднявшися на 13-ю строчку.

    Тур № 9

    Следующий тур чемпионата Италии пройдет с 21 по 23 октября.

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    Откроет программу игрового дня матч с участием чемпиона: «Наполи» сыграет в гостях против «Вероны».

    Все прогнозы на Серию А

    Лидер Серии А «Милан» сразится в центральной битве тура против «Ювентуса». Игра запланирована на воскресенье, 22 октября. «Интер» отправится на выезд к «Торино» в субботу, 21 октября.

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