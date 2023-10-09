Серия А. «Милан» — новый лидер итальянского чемпионата

«Милан» возглавил Серию А после того, как «Интер» потерял очки. Чемпион «Наполи» допустил очередное поражение и отдалился от первого места. «Ювентус» и «Фиорентина» метят в топ-2 чемпионата Италии.

Изменения в турнирной таблице

По итогам 8 тура чемпионата Италии «Милан» вышел на первое место, сменив «Интер». Две строчки потерял действующий победитель — «Наполи» (5 место), пропустив вперед «Ювентус» (3 место) и «Фиорентину» (4 место).

Плюс 5 строчек для «Монцы», которая смогла взлететь аж на 7 место в турнирной таблице. Еще на одну строчку поднялся «Фрозиноне» (с 9-го на 8-е).

Календарь и таблица Серии А

Шаг вперед также сделали «Рома» (с 13-го на 10-е), «Лацио» (с 16-го на 13-е). А вот опустились в чемпионате еще 6 команд: «Лечче» (с 7-го на 9-е), «Болонья» (с 8-го на 11-е), «Сассуоло» (с 11-го на 12-е), «Торино» (с 10-го на 14-е), «Дженоа» (с 14-го на 15-е) и «Верона» (с 15-го на 16-е).

Новый лидер

Экс-лидер итальянского чемпионата «Интер» потерял очки в 9-м туре. «Нерадзурри» не смогли обыграть «Болонью», сыграв вничью (2:2). После этого результата миланский клуб набрал 19 очков.

На первое место Серии А вышел «Милан», набрав 21 балл. В рамках минувшего игрового дня «россонери» с минимальным счетом одержал победу над «Дженоа» (1:0). Победу на 87-й минуте вырвал Кристиан Пулишич, забив единственный мяч.

Топ-4 и первая осечка чемпиона

По 17 очков в чемпионате набрали «Ювентус» и «Фиорентина». К примеру, «фиалки» в последней игре переиграли чемпиона «Наполи» (3:1).

За «Фиорентину» отличились Йосип Брекало, Джакомо Бонавентура и Николас Гонсалес. У «Наполи» гол престижа забил Виктор Осимхен, реализовав пенальти.

Виктор Осимхен, игрок «Наполи» globallookpress.com

«Ювентус» в свою очередь одержал победу над «Торино» (2:0). В составе «Старой синьоры» голами отметились Федерико Гатти и Аркадиуш Милик.

Взлет Рима

Римские клубы могут занести себе в актив прошедший тур. «Рома» выиграла в гостях у «Кальяри» (4:1), заработала 11 баллов и поднялась на 10 место.

«Лацио» переиграл «Аталанту» и набрал 10 очков, поднявшися на 13-ю строчку.

Тур № 9

Следующий тур чемпионата Италии пройдет с 21 по 23 октября.

Откроет программу игрового дня матч с участием чемпиона: «Наполи» сыграет в гостях против «Вероны».

Все прогнозы на Серию А

Лидер Серии А «Милан» сразится в центральной битве тура против «Ювентуса». Игра запланирована на воскресенье, 22 октября. «Интер» отправится на выезд к «Торино» в субботу, 21 октября.