Серия А. «Интер» и «Милан» уходят в отрыв

Изменения в турнирной таблице
«Наполи» продолжает восхождение в итальянском первенстве. Неаполитанский клуб поднялся с 5-го на 3-е место в турнирной таблице. Одну строчку в чемпионате потерял «Ювентус» (4 место).
На две позиции улучшила своё положение «Фиорентина», которая поднялась на 5-ю строчку. А вот «Аталанта» опустилась с 4-го на 6-е место.
Продолжает падение в чемпионате «Лечче», который еще два тура назад был в тройке лидеров, а теперь на седьмом месте.
Скачок вверх совершила команда «Болонья» (с 13-го на 8-е). Минувший тур Серии А себе в актив могут занести также «Монца» (с 15-го на 12-е), «Рома» (с 16-го на 13-е).
Вниз по турнирной таблице скатились «Фрозиноне» (с 8-го на 9-е), «Сассуоло» (с 9-го на 11-е), «Дженоа» (с 11-го на 14-е), «Верона» ( с 14-го на 15-е), «Лацио» (с 12-го на 16-е).
Поменялимь местами в итальянском чемпионате «Удинезе» (17 место) и «Салернитана» (18 место).
Миланский тандем
+4 очка — именно на столько баллов «Интер» и «Милан» оторвались от своих преследователей. Оба клуба набрали по 18 очков в чемпионате.
В 7-м туре «Интер» одержал крупную победу в гостевом матче против «Салернитаны» (4:0). В составе «нерадзурри» покер оформил Лаутаро Мартинес.
«Милан» идет на второй строчке в чемпионате, «россонери» на Джузеппе Меацца одолели римский «Лацио» (2:0). Все голы были забиты в последней 30-ти минутке — отличились Кристиан Пулишич и Ноа Окафор.
По 14 очков
Сразу три клуба набрали одинаковое количество очков после 7-го тура. По 14 баллов аккумулировали «Наполи», «Ювентус» и «Фиорентина».
На третьей строчке чемпионата идет «Наполи», действующий чемпион в рамках минувшего игрового дня добился уверенной виктории в матче против «Лечче» (4:0).
В составе неаполитанского коллектива мячи забили Лео Эстигор, Виктор Осимхен, Джанлука Каэтано и Маттео Политано. Последний реализовал пенальти на 94-й минуте встречи.
Четвертое место в Серии А занимает «Ювентус», туринский клуб не смог взломать оборону «Аталанты» в гостевой встрече (0:0).
Замыкает топ-5 чемпионата Италии «Фиорентина». «Фиалки» в 7-м туре выиграли у
«Кальяри» (3:0).
Римский футбол в упадке?
Набрать всего одно очко в двух матчах. Такой была статистика игр с участием «Ромы» до 7-го тура Серии А. Однако в последней встрече итальянского первенства римский коллектив добился успеха в противостоянии с «Фрозиноне» (2:0).
Ромелу Лукаку и Лоренцо Пеллегрини стали авторами забитых голов. В итоге «Рома» набрала 8 очков и расположилась на 13-м месте.
А вот «Лацио» занимает в чемпионате 16 место, рядом с зоной вылета. Римский клубв 7 матчах набрал 7 очков. В минувшем туре футболисты «Лацио» проиграли «Милану» (0:2).
Тур № 8
Матчи 8-го тура чемпионата Италии пройдут с 6 по 8 октября.
В субботу, 7 октября в Серии А сыграют лидеры турнира: «Интер» примет «Болонью», а «Милан» отправится в гости к «Дженоа».
Центральный поединок тура запланирован на воскресенье, 8 октября: «Наполи» примет «Фиорентину».