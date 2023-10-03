Серия А. «Интер» и «Милан» уходят в отрыв

Миланские клубы увеличили преимущество от остальной группы команд до четырёх очков. «Наполи» постепенно выходит из игрового кризиса и уже входит в топ-3 Серии А.

Изменения в турнирной таблице

«Наполи» продолжает восхождение в итальянском первенстве. Неаполитанский клуб поднялся с 5-го на 3-е место в турнирной таблице. Одну строчку в чемпионате потерял «Ювентус» (4 место).

На две позиции улучшила своё положение «Фиорентина», которая поднялась на 5-ю строчку. А вот «Аталанта» опустилась с 4-го на 6-е место.

Продолжает падение в чемпионате «Лечче», который еще два тура назад был в тройке лидеров, а теперь на седьмом месте.

Календарь и таблица Серии А

Скачок вверх совершила команда «Болонья» (с 13-го на 8-е). Минувший тур Серии А себе в актив могут занести также «Монца» (с 15-го на 12-е), «Рома» (с 16-го на 13-е).

Вниз по турнирной таблице скатились «Фрозиноне» (с 8-го на 9-е), «Сассуоло» (с 9-го на 11-е), «Дженоа» (с 11-го на 14-е), «Верона» ( с 14-го на 15-е), «Лацио» (с 12-го на 16-е).

Поменялимь местами в итальянском чемпионате «Удинезе» (17 место) и «Салернитана» (18 место).

Миланский тандем

+4 очка — именно на столько баллов «Интер» и «Милан» оторвались от своих преследователей. Оба клуба набрали по 18 очков в чемпионате.

В 7-м туре «Интер» одержал крупную победу в гостевом матче против «Салернитаны» (4:0). В составе «нерадзурри» покер оформил Лаутаро Мартинес.

Лаутаро Мартинес, нападающий «Интера» globallookpress.com

«Милан» идет на второй строчке в чемпионате, «россонери» на Джузеппе Меацца одолели римский «Лацио» (2:0). Все голы были забиты в последней 30-ти минутке — отличились Кристиан Пулишич и Ноа Окафор.

По 14 очков

Сразу три клуба набрали одинаковое количество очков после 7-го тура. По 14 баллов аккумулировали «Наполи», «Ювентус» и «Фиорентина».

На третьей строчке чемпионата идет «Наполи», действующий чемпион в рамках минувшего игрового дня добился уверенной виктории в матче против «Лечче» (4:0).

В составе неаполитанского коллектива мячи забили Лео Эстигор, Виктор Осимхен, Джанлука Каэтано и Маттео Политано. Последний реализовал пенальти на 94-й минуте встречи.

Четвертое место в Серии А занимает «Ювентус», туринский клуб не смог взломать оборону «Аталанты» в гостевой встрече (0:0).

Замыкает топ-5 чемпионата Италии «Фиорентина». «Фиалки» в 7-м туре выиграли у

«Кальяри» (3:0).

Римский футбол в упадке?

Набрать всего одно очко в двух матчах. Такой была статистика игр с участием «Ромы» до 7-го тура Серии А. Однако в последней встрече итальянского первенства римский коллектив добился успеха в противостоянии с «Фрозиноне» (2:0).

Ромелу Лукаку, игрок «Интера» globallookpress.com

Ромелу Лукаку и Лоренцо Пеллегрини стали авторами забитых голов. В итоге «Рома» набрала 8 очков и расположилась на 13-м месте.

А вот «Лацио» занимает в чемпионате 16 место, рядом с зоной вылета. Римский клубв 7 матчах набрал 7 очков. В минувшем туре футболисты «Лацио» проиграли «Милану» (0:2).

Тур № 8

Матчи 8-го тура чемпионата Италии пройдут с 6 по 8 октября.

В субботу, 7 октября в Серии А сыграют лидеры турнира: «Интер» примет «Болонью», а «Милан» отправится в гости к «Дженоа».

Все прогнозы на Серию А

Центральный поединок тура запланирован на воскресенье, 8 октября: «Наполи» примет «Фиорентину».