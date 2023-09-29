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    Серия А. Первое поражение «Интера» = двоевластие

    Итоги 6-го тура чемпионата Италии по футболу

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    «Интер» — «Сассуоло»
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    «Интер» — «Сассуоло»
    «Интер» впервые проиграл в сезоне 2023/2024 и подпустил к себе «Милан». В 6-м туре Серии А также побед добились «Ювентус», «Аталанта» и «Наполи».

    Изменения в турнирной таблице

    По итогам матчей 6-го тура на третье место в чемпионате Италии поднялся «Ювентус», туринский клуб смог обойти в таблице команду «Лечче», который в свою очередь опустился с 3-го на 6-е место.

    На две ступеньки вверх поднялась «Аталанта» и расположилась на 4-й строчке. Улучшил положение в Серии А «Наполи» — действующий чемпион теперь занимает 5 место.

    А вот «Фиорентина» потеряла две строчки и опустилась на 7-ю позицию. Рывок вперёд сделал «Сассуоло», поднявшись с 12-го на 9-е.

    Календарь и таблица Серии А

    Вниз по таблице опустились «Торино» (с 9-го на 10-е), «Болонья» (с 11-го на 13-е), «Верона» (с 10-го на 14-е), «Монца» (с 14-го на 15-е), «Рома» (с 13-го на 16-е).

    Еще два клуба Серии А подправили положение в турнирной таблице: «Дженоа» (с 16-го на 11-е) и «Лацио» (с 15-го на 12-е).

    Двоевластие в Серии А

    «Интер» после пятиматчевой выигрышной серии потерпел первое поражение в сезоне. Миланский коллектив в 6-м туре уступил середняку итальянского первенства — «Сассуоло» (1:2).

    Хотя счёт в матче открыли именно «нерадзурри» — гол в раздевалку оформил Дензел Дюмфрис. Футболисты «Сассуоло» активизировались уже во второй половине встречи. На 54-й минуте паритет на табло восстановил точный удар в исполнении Недима Байрами. А на 63-й минуте матча победный гол в поединке над «Интером» забил Доменико Берарди.

  • Серия А. Милан в топе и новая осечка чемпиона
  • Итоги 5-го тура чемпионата Италии по футболу
  • 25/09/2023

    • Осечкой «Интера» воспользовался «Милан», который в минувшем туре добился победы над «Кальяри» (3:1). В составе «россонери» отличились Ноа Окафор, Фикайо Томори и Рубен Лофтус-Чик.

    Таким образом к 6-му туру «Интер» (1 место) и «Милан» (2 место) набрали по 15 очков.

    Топ-5 и возвращение чемпиона

    3 место в чемпионате Италии занимает «Ювентус». Туринский клуб одержал минимальную победу в домашнем матче против «Лечче» (1:0). Единственный и победный гол в составе «Юве» на 57-й минуте забил Аркадиуш Милик. В итоге «Старая синьора» аккумулировала 13 пунктов, это на два балла меньше чем у миланских клубов.

    4 место остается за «Аталантой», которая набрала 12 очков в чемпионате. «Королева провинциалов» на выезде переиграла «Верону» (1:0). В составе победителей голом отметился Тен Копмейнерс.

    Виктор Осимхен, игрок «Наполи»
    globallookpress.com

    На 5 место поднялся действующий чемпион «Наполи». Неаполитанский клуб наконец, прервал черную полосу игр, которая состояла из трёх матчей.

    В 6-м туре чемпионата «Наполи» на своем поле разгромил «Удинезе» (4:1). В ворота соперника мячи отправили Пётр Зелиньский, Виктор Осимхен, Хвича Кварацхелия и Джованни Симеоне.

    Тур № 7

    Новый тур итальянского чемпионата стартует в субботу, 30 сентября. Действующий победитель Серии А «Наполи» своей матч проведет на выезде против «Лечче».

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    Лидеры турнира также сыграют в субботу, 30 сентября. «Милан» на своем поле примет «Лацио», а «Интер» будет гостить у «Салернитаны».

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    Матчи 7-го тура чемпионата Италии пройдут с 30 сентября по 2 октября.

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