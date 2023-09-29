Серия А. Первое поражение «Интера» = двоевластие

«Интер» впервые проиграл в сезоне 2023/2024 и подпустил к себе «Милан». В 6-м туре Серии А также побед добились «Ювентус», «Аталанта» и «Наполи».

Изменения в турнирной таблице

По итогам матчей 6-го тура на третье место в чемпионате Италии поднялся «Ювентус», туринский клуб смог обойти в таблице команду «Лечче», который в свою очередь опустился с 3-го на 6-е место.

На две ступеньки вверх поднялась «Аталанта» и расположилась на 4-й строчке. Улучшил положение в Серии А «Наполи» — действующий чемпион теперь занимает 5 место.

А вот «Фиорентина» потеряла две строчки и опустилась на 7-ю позицию. Рывок вперёд сделал «Сассуоло», поднявшись с 12-го на 9-е.

Календарь и таблица Серии А

Вниз по таблице опустились «Торино» (с 9-го на 10-е), «Болонья» (с 11-го на 13-е), «Верона» (с 10-го на 14-е), «Монца» (с 14-го на 15-е), «Рома» (с 13-го на 16-е).

Еще два клуба Серии А подправили положение в турнирной таблице: «Дженоа» (с 16-го на 11-е) и «Лацио» (с 15-го на 12-е).

Двоевластие в Серии А

«Интер» после пятиматчевой выигрышной серии потерпел первое поражение в сезоне. Миланский коллектив в 6-м туре уступил середняку итальянского первенства — «Сассуоло» (1:2).

Хотя счёт в матче открыли именно «нерадзурри» — гол в раздевалку оформил Дензел Дюмфрис. Футболисты «Сассуоло» активизировались уже во второй половине встречи. На 54-й минуте паритет на табло восстановил точный удар в исполнении Недима Байрами. А на 63-й минуте матча победный гол в поединке над «Интером» забил Доменико Берарди.

Осечкой «Интера» воспользовался «Милан», который в минувшем туре добился победы над «Кальяри» (3:1). В составе «россонери» отличились Ноа Окафор, Фикайо Томори и Рубен Лофтус-Чик.

Таким образом к 6-му туру «Интер» (1 место) и «Милан» (2 место) набрали по 15 очков.

Топ-5 и возвращение чемпиона

3 место в чемпионате Италии занимает «Ювентус». Туринский клуб одержал минимальную победу в домашнем матче против «Лечче» (1:0). Единственный и победный гол в составе «Юве» на 57-й минуте забил Аркадиуш Милик. В итоге «Старая синьора» аккумулировала 13 пунктов, это на два балла меньше чем у миланских клубов.

4 место остается за «Аталантой», которая набрала 12 очков в чемпионате. «Королева провинциалов» на выезде переиграла «Верону» (1:0). В составе победителей голом отметился Тен Копмейнерс.

Виктор Осимхен, игрок «Наполи» globallookpress.com

На 5 место поднялся действующий чемпион «Наполи». Неаполитанский клуб наконец, прервал черную полосу игр, которая состояла из трёх матчей.

В 6-м туре чемпионата «Наполи» на своем поле разгромил «Удинезе» (4:1). В ворота соперника мячи отправили Пётр Зелиньский, Виктор Осимхен, Хвича Кварацхелия и Джованни Симеоне.

Тур № 7

Новый тур итальянского чемпионата стартует в субботу, 30 сентября. Действующий победитель Серии А «Наполи» своей матч проведет на выезде против «Лечче».

Лидеры турнира также сыграют в субботу, 30 сентября. «Милан» на своем поле примет «Лацио», а «Интер» будет гостить у «Салернитаны».

Все прогнозы на Серию А

Матчи 7-го тура чемпионата Италии пройдут с 30 сентября по 2 октября.