В рамках 9-го тура итальянской Серии А «Верона» на своем поле сыграет против «Наполи». Встреча состоится 21 октября и начнется в 16:00 по мск. «Верона» — «Наполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Верона»

«Верона» с большими трудностями в прошлом сезоне сохранила свою прописку в элитном дивизионе. Она финишировала третьей с конца и в стыках переиграла «Специю» 3:1.

В новом же сезоне «мастифы» в восьми проведенных поединках чемпионата Италии набрали восемь баллов и находятся с ними на 16 строке в таблице, опережая на четыре пункта зону вылета.

Коэффициенты матча Верона — Наполи 1X2Новым игрокам 5.603.951.65Бонус$9500

Коллектив смог выиграть два матча, столько же встреч он еще свел вничью и потерпел четыре поражения, забил он лишь пять мячей при восьми пропущенных.

Календарь и таблица Серии А

К этой игре «Верона» подходит с 6-матчевой безвыигрышной серией, в которой четыре матча проиграла. В минувшем туре она уступила в гостях 1:2 новичку «Фрозиноне».

«Наполи»

«Наполи» в прошлом сезоне после 33-летнего перерыва смог наконец-то выиграть чемпионат Италии. Причем золото было добыто задолго до финиша первенства.

В текущем розыгрыше Серии А неаполитанцы в восьми играх набрали 14 баллов, с которыми идут на пятой строке в турнирной таблице, но от лидера уже отстают аж на семь пунктов.

«Голубые» в данном первенстве смогли выиграть четыре поединка, а также по два разу проигрывали и играли вничью. Забила команда уже 17 мячей, а пропустила в свои ворота девять голов.

К этой же игре «Наполи» подходит с серией из двух домашних фиаско, проиграв в ЛЧ мадридскому «Реалу» 2:3 и в чемпионате «Фиорентине» 1:3. Перед этим клуб выиграл три матча из четырех при одной мировой.

В двух минувших сезонах «Наполи» выиграл обе гостевые игры у «Вероны» (2:1 и 5:2), но дома обе встречи завершил вничью — 0:0 и 1:1.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Наполи» предлагают — 1.71.

На викторию «Вероны» дают — 5.35, ничья оценена — в 4.12.

Прогнозируем, что «Наполи» прервет серию поражений и выиграет очередной поединок на поле «Вероны», где он в последнее время весьма удачно выступает.

И также ставим еще на то, что неаполитанцы смогут отметиться в воротах соперника более одного раза.