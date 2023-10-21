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    «Наполи» победой прервет серию поражений

    «Верона» — «Наполи». Прогноз, ставка (к. 1.71) на футбол, чемпионат Италии, 21 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Верона» — «Наполи»
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    Виктор Осимхен
    В рамках 9-го тура итальянской Серии А «Верона» на своем поле сыграет против «Наполи». Встреча состоится 21 октября и начнется в 16:00 по мск. «Верона» — «Наполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 21 Октября 2023 года
    Верона
  • Верона
    •  Верона 16:00 Наполи Наполи
  • Неаполь
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    «Верона»

    «Верона» с большими трудностями в прошлом сезоне сохранила свою прописку в элитном дивизионе. Она финишировала третьей с конца и в стыках переиграла «Специю» 3:1.

    В новом же сезоне «мастифы» в восьми проведенных поединках чемпионата Италии набрали восемь баллов и находятся с ними на 16 строке в таблице, опережая на четыре пункта зону вылета.

    Коэффициенты матча Верона — Наполи

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    Коллектив смог выиграть два матча, столько же встреч он еще свел вничью и потерпел четыре поражения, забил он лишь пять мячей при восьми пропущенных.

    Календарь и таблица Серии А

    К этой игре «Верона» подходит с 6-матчевой безвыигрышной серией, в которой четыре матча проиграла. В минувшем туре она уступила в гостях 1:2 новичку «Фрозиноне».

    «Наполи»

    «Наполи» в прошлом сезоне после 33-летнего перерыва смог наконец-то выиграть чемпионат Италии. Причем золото было добыто задолго до финиша первенства.

    В текущем розыгрыше Серии А неаполитанцы в восьми играх набрали 14 баллов, с которыми идут на пятой строке в турнирной таблице, но от лидера уже отстают аж на семь пунктов.

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    • «Голубые» в данном первенстве смогли выиграть четыре поединка, а также по два разу проигрывали и играли вничью. Забила команда уже 17 мячей, а пропустила в свои ворота девять голов.

    К этой же игре «Наполи» подходит с серией из двух домашних фиаско, проиграв в ЛЧ мадридскому «Реалу» 2:3 и в чемпионате «Фиорентине» 1:3. Перед этим клуб выиграл три матча из четырех при одной мировой.

    В двух минувших сезонах «Наполи» выиграл обе гостевые игры у «Вероны» (2:1 и 5:2), но дома обе встречи завершил вничью — 0:0 и 1:1.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Наполи» предлагают — 1.71.

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    На викторию «Вероны» дают — 5.35, ничья оценена — в 4.12.

    Прогнозируем, что «Наполи» прервет серию поражений и выиграет очередной поединок на поле «Вероны», где он в последнее время весьма удачно выступает.

    И также ставим еще на то, что неаполитанцы смогут отметиться в воротах соперника более одного раза.

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    «Верона» — «Наполи»: прогноз, ставка (1.71), статистика, коэффициенты матча 21.10.2023. Прогнозы на футбол. «Наполи» победой прервет серию поражений
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