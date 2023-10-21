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    Федотов оценил состав ЦСКА на матч с «Рубином»

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    Наставник ЦСКА Владимир Федотов рассказал, чего ждет от матча 12-го тура РПЛ с «Рубином».

    Владимир Федотов
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    Владимир Федотов

    Игра началась 21 октября в 14:00 мск.

    «Подготовка проходила в составе 9–10 человек, так как большая часть футболистов была в сборных, молодёжка ездила в Бразилию. Все недавно вернулись. Наши чилийские футболисты вернулись только вчера к самолету. Поэтому, естественно, оценив их состояние, сегодня в стартовом составе их пока нет. Но они выйдут и помогут. Мы в этом не сомневаемся.

    У ЦСКА много ничейных результатов? Мы всегда говорим о некоем балансе. Не хватало общекомандной готовности. Где‑то спасали матчи, где‑то на последних минутах пропускали обиднейшие голы. Но футбол справедлив. На длинной дистанции это даст тот результат, на который мы наиграем.

    Мухин снова выходит центральным защитником? Нам требуется на этой позиции футболист, который хорошо поддерживает атаки. Не видим какого‑то криминала. Она очень похожа на те функции, что в опорной зоне», — сказал Федотов в эфире «Матч ТВ».

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