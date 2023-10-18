Винисиус о сборной Бразилии: Еще многое нужно улучшить в своей игре, как и всей команде

Нападающийи сборной Бразилииостался недоволен своей игрой в матчах отбора на ЧМ-2026.

«Я был очень плох в этой игре, и в предыдущем матче (с Венесуэлой — 1:1) тоже. Мне еще многое нужно улучшить в своей игре, как и всей команде.

Мой нынешний цикл в сборной пока не оправдывает моих ожиданий. Мне нужно хорошенько прибавить, чтобы показывать свой лучший футбол, как я делаю это в "Реале".

Конечно, давление огромное, но я всегда готов и хочу как можно быстрее совершенствоваться, чтобы помогать команде», — сказал Винисиус GE Globo.

Напомним, что Бразилия провела 2 матча в рамках отбора на ЧМ-2026. В 1-й встрече команды сыграла вничью с Венесуэлой (1:1), а затем проиграла Уругваю (0:2). После этого Бразилия занимает 3-е место в своей группе с 7-ю очками в активе.