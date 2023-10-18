Тренер Аргентины: Месси сам решает, сколько минут проведет на поле

Лионель Месси и Лионель Скалони Фото: globallookpress.com
Месси забил два гола в игре с Перу, благодаря чему стал лучшим бомбардиром в истории отборочных турниров ЧМ в Южной Америке.
«Команда уже давно понимает игру Месси, это очень помогает, он комфортно чувствует себя в этой обстановке.
Надеюсь, что Лео будет играть как можно дольше, потому что все рады видеть его в деле.
Самое важно, чтобы Месси был здоров. Он сам решает, сколько минут проведет на поле», — приводит слова Скалони пресс-служба сборной Аргентины.
Ранее Анхель Ди Мария сообщил, когда планирует завершить карьеру в сборной Аргентины.