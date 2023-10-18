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    Тренер Аргентины: Месси сам решает, сколько минут проведет на поле

    Футбол Сборная Аргентины Латинская Америка Интер Майами
    Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони после матча с Перу (2:0) в отборе на ЧМ-2026 признался, что Лионель Месси самостоятельно решает, сколько времени проведет на поле.

    Лионель Месси и Лионель Скалони
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    Лионель Месси и Лионель Скалони

    Месси забил два гола в игре с Перу, благодаря чему стал лучшим бомбардиром в истории отборочных турниров ЧМ в Южной Америке.

    «Команда уже давно понимает игру Месси, это очень помогает, он комфортно чувствует себя в этой обстановке.

    Надеюсь, что Лео будет играть как можно дольше, потому что все рады видеть его в деле.

    Самое важно, чтобы Месси был здоров. Он сам решает, сколько минут проведет на поле», — приводит слова Скалони пресс-служба сборной Аргентины.

    Ранее Анхель Ди Мария сообщил, когда планирует завершить карьеру в сборной Аргентины.

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