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    «Я не хочу об этом думать». Месси — о возможном завершении карьеры

    Футбол MLS Интер Майами Сборная Аргентины
    Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси ответил на вопрос о возможном завершении карьеры футболиста.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    «Я не хочу об этом думать, потому что мне нравится то, что я делаю. Я сделал важный шаг, покинув Европу и приехав сюда (MLS). Не хочу думать о следующем шаге, а хочу наслаждаться игрой.

    Мне повезло заниматься любимым делом, я получаю от него удовольствие. Хотя у меня есть обязанности и цели, я все равно занимаюсь этим с детства, и мне это нравится.

    Что я буду делать дальше? Я не знаю. Мне нравится все, что связано с футболом, мне нравится быть с детьми, преподавать, быть спортивным директором, но я не знаю, с чего начать», — приводит слова Месси Infobae.

    Напомним, что в декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины и был признан лучшим футболистом мундиаля. Летом этого года Месси перешел из ПСЖ в «Интер Майами».

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