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    Черчесов отреагировал на слухи о возможном назначении в «Спартак»

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    Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал информацию о том, что он может заменить Гильермо Абаскаля на посту главного тренера «Спартака».

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    Сообщалось, что «Спартак» уже контактировал с Черчесовым, но переговоров пока нет.

    «То про одну команду говорят, то про другую. Это работа вашего брата.

    Поверьте мне, я спокойно к этому отношусь. И до сих пор ни с кем конкретно не общался на эту тему — ни с одним российском клубом. Хотите верьте, хотите нет.

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    • Оставьте в покое все команды. Занимаюсь этим же делом — знаю, как неприятно бывает читать какие-то заметки моим коллегам.

    Сейчас нет каких-то предпосылок для слухов, — приводит слова Черчесова "Спорт-Экспресс".

    Ранее на этой неделе "Спартак" уступил "Динамо" (0:3) в Кубке России, а перед этим команда Гильермо Абаскаля проиграла "Крыльям Советов" (0:4) в РПЛ.

    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч "Спартак" — ЦСКА

    В ближайшем матче "Спартак" встретится на своем поле с ЦСКА. Игра пройдет в 8 октября, начало — в 19:00 мск.

    "Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ после десяти туров.

    Напомним, Черчесов находится без работы после увольнения из венгерского "Ференцвароша" летом этого года.

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