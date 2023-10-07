Черчесов отреагировал на слухи о возможном назначении в «Спартак»

Бывший главный тренер сборной Россиипрокомментировал информацию о том, что он может заменитьна посту главного тренера

Сообщалось, что «Спартак» уже контактировал с Черчесовым, но переговоров пока нет.

«То про одну команду говорят, то про другую. Это работа вашего брата.

Поверьте мне, я спокойно к этому отношусь. И до сих пор ни с кем конкретно не общался на эту тему — ни с одним российском клубом. Хотите верьте, хотите нет.

Оставьте в покое все команды. Занимаюсь этим же делом — знаю, как неприятно бывает читать какие-то заметки моим коллегам.

Сейчас нет каких-то предпосылок для слухов, — приводит слова Черчесова "Спорт-Экспресс".

Ранее на этой неделе "Спартак" уступил "Динамо" (0:3) в Кубке России, а перед этим команда Гильермо Абаскаля проиграла "Крыльям Советов" (0:4) в РПЛ.

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч "Спартак" — ЦСКА

В ближайшем матче "Спартак" встретится на своем поле с ЦСКА. Игра пройдет в 8 октября, начало — в 19:00 мск.

"Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ после десяти туров.

Напомним, Черчесов находится без работы после увольнения из венгерского "Ференцвароша" летом этого года.