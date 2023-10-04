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    Источник: «Спартак» контактировал с Черчесовым, но переговоров пока нет

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    Руководство «Спартака» в случае увольнения Гильермо Абаскаля может рассмотреть вариант с назначением Станислава Черчесова на пост главного тренера, сообщает «РБК Спорт».

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    При этом источник отмечает, что в «Спартаке» также рассматривают кандидатуру Валерия Карпина, но более предпочтительным является сотрудничество с Черчесовым.

    «Этот вариант прорабатывается "Лукойлом". В компании считают, что Черчесов более предпочтительная кандидатура, чем Карпин. В пользу Черчесова говорит его корпоративность, что очень ценят в нефтяной компании. Под этим словом скрывается в том числе желание разрешать конфликты внутри клуба, а не в публичной сфере. Также в пользу тренера говорят и победы в национальных чемпионатах с "Легией" и "Ференварошем", а также хорошие отношения с рядом руководителей "Спартака" и Лукойла», — сказал один из источников издания.

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    • Также утверждается, что сейчас «Спартак» не ведет переговоры ни с кем из потенциальных кандидатов на пост тренера, но контакт между «Лукойлом» и Черчесовым был, и тренер готов предоставить свой взгляд на спортивный проект «Спартака».

    Напомним, Черчесов находится без работы после увольнения из венгерского «Ференцвароша» летом этого года. Карпин возглавляет сборную России и «Ростов».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ после десяти туров.

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