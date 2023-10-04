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    В «Спартаке» недовольны работой Абаскаля. Испанца не увольняют из-за нежелания платить компенсацию

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    Стало известно, почему руководство «Спартака» не спешит увольнять главного тренера Гильермо Абаскаля, несмотря на неудачные результаты команды.

    Гильермо Абаскаль
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    Гильермо Абаскаль

    В «Спартаке» возникают вопросы к некоторым решениям Абаскаля, которого характеризуют как зацикленного на работе тренера, а также к его упрямству при выборе тактики и состава, сообщает «РБК Спорт».

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    • «Одним из показательных моментов являются выбор стартовых составов на матч или замены в игре против "Крыльев Советов". Так, например, не было понятно, почему Виктора Мозеса решили оставить на поле при не лучшей игре, а Квинси Промеса, который не был худшим в составе, вдруг решили поменять в начале второго тайма. И таких примеров много по ходу сезона», — отмечает источник издания.

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    • Несмотря на это, «Спартак» пока не рассматривает вариант с увольнением испанского специалиста.

    Первая причина — стратегическая: при смене тренера есть высокий риск того, что весь спортивный департамент придется менять или реструктуризировать. В случае ухода тренера существует вероятность начала перестройки спортивного блока в клубе.

    Вторая причина — финансовая: «Лукойл» не хочет платить компенсацию за расторжение контракта. Договор Абаскаля со «Спартаком», по которому он получает почти 1,5 млн евро за сезон рассчитан до 2025 года.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ после десяти туров.

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