В «Спартаке» недовольны работой Абаскаля. Испанца не увольняют из-за нежелания платить компенсацию

Стало известно, почему руководствоне спешит увольнять главного тренера, несмотря на неудачные результаты команды.

В «Спартаке» возникают вопросы к некоторым решениям Абаскаля, которого характеризуют как зацикленного на работе тренера, а также к его упрямству при выборе тактики и состава, сообщает «РБК Спорт».

«Одним из показательных моментов являются выбор стартовых составов на матч или замены в игре против "Крыльев Советов". Так, например, не было понятно, почему Виктора Мозеса решили оставить на поле при не лучшей игре, а Квинси Промеса, который не был худшим в составе, вдруг решили поменять в начале второго тайма. И таких примеров много по ходу сезона», — отмечает источник издания.

Несмотря на это, «Спартак» пока не рассматривает вариант с увольнением испанского специалиста.

Первая причина — стратегическая: при смене тренера есть высокий риск того, что весь спортивный департамент придется менять или реструктуризировать. В случае ухода тренера существует вероятность начала перестройки спортивного блока в клубе.

Вторая причина — финансовая: «Лукойл» не хочет платить компенсацию за расторжение контракта. Договор Абаскаля со «Спартаком», по которому он получает почти 1,5 млн евро за сезон рассчитан до 2025 года.

Календарь и таблица РПЛ

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ после десяти туров.