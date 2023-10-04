«Спартак» прорабатывает идею реструктуризации спортивного блока

рассматривают идею реструктуризации спортивного блока с целью улучшить работу главного тренера и спортивного директора клуба.

В клубе видят структурную проблему из-за работы спортивного блока на трансферном рынке, сообщает «РБК Спорт», ссылаясь на собственные источники, не связанные друг с другом. На нее уходит слишком много времени и это не позволяет заниматься вопросом построения долгосрочного проекта.

Отмечается, что в клубе может появиться новая должность в спортивном блоке. Специалист будет помогать спортивному директору Полу Эшуорту не только в вопросах развития молодежного сектора, скаутинга, но и в вопросах трансферов.

Но позиция потенциального кандидата на эту должность не будет привязана к Эшуорту, если клуб захочет с ним расстаться.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ после десяти туров.