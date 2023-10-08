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    Приблизит ли ЦСКА Абаскаля к отставке?

    «Спартак» — ЦСКА. Ставка (к. 2,40) и прогноз на РПЛ 8 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Спартак» — ЦСКА
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    Гильермо Абаскаль
    «Спартак» Москва примет на своем поле ЦСКА Москва в рамках 11-го тура РПЛ. Игра намечена на 8 октября, 19:00 (мск). «Спартак» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 08 Октября 2023 года
    Спартак
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    •  Спартак 19:00 ЦСКА ЦСКА
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    «Спартак»

    После 10-ти матчей «красно-белые» располагаются на 7-м месте с 16 очками. В последнем туре команда потерпела унизительное поражение от «Крыльев Советов» со счетом 0:4. Затем была неудача против московского «Динамо» (0:1) в Кубке России.

    Стул под главным тренером Гильермо Абаскалем изрядно шатается и неудача в «Дерби всея Руси» может отправить его в отставку, чего уже откровенно жаждут многочисленные поклонники клуба «Спартак».

    Коэффициенты матча Спартак — ЦСКА

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    Несмотря на то, что испанец в последних турах стабилизировал состав, игра не улучшилась. Сзади наблюдаются постоянные провалы, травма явно Селихова не добавила надежности обороне. С Максименко она чувствует не так уверенно, показателен в этом плане был четвертый гол «Крыльев Советов».

    Календарь и таблица РПЛ

    Лидер «Спартака» Квинси Промес немного сдал в последнее время и уже не вытаскивает матчи в одиночку, а сопоставимого по классу ему футболиста в составе просто нет. К тому же получил лишнюю желтую карточку Александр Соболев и теперь пропустит дерби.

    ЦСКА

    В первых турах у Владимира Федотова были серьезные проблемы с составом, приходилось активно задействовать молодежь, но она оказалась не совсем готова к уровню Премьер-лиги. Это вылилось в не самые лучшие результаты на старте РПЛ. Но сейчас команда прибавила.

    После последних покупок обойма футболистов у ЦСКА значительно расширилась, главный тренер получил возможность экспериментировать и подбирать оптимальные на его взгляд сочетания.

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    • В последнем туре была обыграна с минимальным счетом 1:0 калининградская «Балтика». Единственный гол в этой встрече забил чилиец Виктор Давила. Для него это первый забитый мяч в РПЛ. Также отлично вписался в состав молодой узбекский талант Аббосбек Файззулаев, отлично технически оснащенный и с прекрасным дриблингом.

    После 10-ти туров ЦСКА располагается на пятой строчке с 16 очками и опережает «Спартак» по дополнительным показателям. В прошлом сезоне «армейцы» на своем поле сыграли 2:2, а в гостях проиграли «красно-белым» со счетом 1:2.

    Ставки и прогнозы

    Фаворитом встречи букмекеры считают «Спартак». Его успех оценивается — 2,24. На победу ЦСКА коэффициент — 3,30. Ничья — 3,60.

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    К «Дерби всея Руси», по нашему мнению, «армейцы» подходят фаворитами и должны как минимум не проиграть. У них постепенно сыгрывается состав, Федотов имеет использовать различные сочетания в зависимости от соперника. Тогда как у «Спартака» не лучшее психологическое состояние в команде и потери в лице Селихова и Соболева.

    Мы рекомендуем попробовать прогноз на победу ЦСКА с форой 0, хоть у него и имеются сейчас проблемы с обороной (Агапов и Дивеев травмированы).

    Более рисковые могут поставить на чистую победу команды Владимира Федотова за отличный коэффициент — 3,3. Шансы на это мы считаем достаточно велики.

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    «Спартак» — ЦСКА: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 08.10.2023. Прогнозы на футбол. Приблизит ли ЦСКА Абаскаля к отставке?
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