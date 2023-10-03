В Неаполе состоится дуэль форвардов Осимхен — Винисиус в рамках матча ЛЧ

Стали известны стартовые составы 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов

«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Остигард, Натан, Оливейра, Лоботка, Ангисса, Зелиньски, Политано, Кварацхелия, Осимхен.

«Реал Мадрид»: Кепа, Карвахаль, Начо, Рюдигер, Камавинга, Тчуамени, Вальверде, Кроос, Беллингем, Родриго, Винисиус.

Матч между этими командами состоится 3-го октября в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть здесь, а следить за ходом встречи — тут.

В 1-м туре «Наполи» обыграли «Брагу» (1:2), а «Реал» одержал победу над «Унионом» (1:0).