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    «Наполи» и «Реал» изобилием голов не порадуют

    «Наполи» — «Реал». Прогноз, ставка (к. 2.21) на футбол, Лига чемпионов, 3 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Наполи» — «Реал»
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    Хвича Кварацхелия
    «Наполи» на своем поле сыграет против мадридского «Реал» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Поединок, который пройдет в Неаполе 3 октября, начнется в 22:00 по мск. «Наполи» — «Реал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа C 03 Октября 2023 года
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    «Наполи»

    «Наполи» в прошлом сезоне после 33-летнего перерыва смог наконец-то выиграть чемпионат Италии. Причем золото было добыто задолго до финиша первенства.

    Неаполитанцы в последнее время частые гости в Лиге чемпионов и в прошлом сезоне выступили там весьма неплохо, добравшись до 1/4 финала, где проиграли противостоянии «Милану».

    Коэффициенты матча Наполи — Реал Мадрид

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    В первом туре текущего розыгрыша самого главного еврокубка итальянский клуб на выезде смог переиграть португальскую «Брагу» со счетом 2:1, вырвав победу в самой концовке игры.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    В последствии «Наполи» провел три матча в чемпионате Италии, где расписал мировую 0:0 в гостях с «Болоньей», а также разгромил дома 4:1 «Удинезе» и 4:0 на выезде «Лечче». В таблице он идет с 14 очками третьим.

    «Реал»

    «Реал» является рекордсменом по победам в Лиге чемпионов, выиграв этот турнир 14 раз в своей истории. Последний раз он брал данный трофей в 2022 году.

    В минувшем сезоне в самом престижном еврокубке мадридский коллектив добрался до полуфинала, где проиграл противостояние английскому «Манчестер Сити», который в итоге и стал победителем турнира.

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    • На страте же этого розыгрыша ЛЧ «сливочные» с большим трудом на своем поле справились с берлинским «Унионом», выиграв со счетом 1:0. Причем победный гол испанцы провели в ворота немцев лишь в компенсированное время.

    После того поединка «Реал» в дерби уступил «Атлетико» 1:3, а затем выиграл две встречи всухую, одолев дома 2:0 «Лас-Пальмас» и в гостях 3:0 «Жирону» в рамках Примеры, где он идет с 21 очком во главе таблицы.

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    В рамках Лиги чемпионов эти коллективы провели между собой четыре встречи, в которых преимущество полностью на стороне «Реала» — три виктории и ничья. Причем в трех случаях забивали обе команды.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают незначительное предпочтение гостям: победа «Реала» — 2.62, победа «Наполи» — 2.74, ничья — 3.71.

    От поединка фаворитов квартета наверняка стоит ждать осторожной игры с минимумом опасных моментов и небольшим количеством забитых мячей.

    И также прогнозируем, что обе стороны будут не против поделить между собой очки. В общем, ставим еще на ничью.

    А еще есть дерзкая ставка на матч «Наполи» — «Реал» за 5.95.

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