«Наполи» на своем поле сыграет против мадридского «Реал» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Поединок, который пройдет в Неаполе 3 октября, начнется в 22:00 по мск. «Наполи» — «Реал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Наполи»

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«Наполи» в прошлом сезоне после 33-летнего перерыва смог наконец-то выиграть чемпионат Италии. Причем золото было добыто задолго до финиша первенства.

Неаполитанцы в последнее время частые гости в Лиге чемпионов и в прошлом сезоне выступили там весьма неплохо, добравшись до 1/4 финала, где проиграли противостоянии «Милану».

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В первом туре текущего розыгрыша самого главного еврокубка итальянский клуб на выезде смог переиграть португальскую «Брагу» со счетом 2:1, вырвав победу в самой концовке игры.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

В последствии «Наполи» провел три матча в чемпионате Италии, где расписал мировую 0:0 в гостях с «Болоньей», а также разгромил дома 4:1 «Удинезе» и 4:0 на выезде «Лечче». В таблице он идет с 14 очками третьим.

«Реал»

«Реал» является рекордсменом по победам в Лиге чемпионов, выиграв этот турнир 14 раз в своей истории. Последний раз он брал данный трофей в 2022 году.

В минувшем сезоне в самом престижном еврокубке мадридский коллектив добрался до полуфинала, где проиграл противостояние английскому «Манчестер Сити», который в итоге и стал победителем турнира.

На страте же этого розыгрыша ЛЧ «сливочные» с большим трудом на своем поле справились с берлинским «Унионом», выиграв со счетом 1:0. Причем победный гол испанцы провели в ворота немцев лишь в компенсированное время.

После того поединка «Реал» в дерби уступил «Атлетико» 1:3, а затем выиграл две встречи всухую, одолев дома 2:0 «Лас-Пальмас» и в гостях 3:0 «Жирону» в рамках Примеры, где он идет с 21 очком во главе таблицы.

В рамках Лиги чемпионов эти коллективы провели между собой четыре встречи, в которых преимущество полностью на стороне «Реала» — три виктории и ничья. Причем в трех случаях забивали обе команды.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают незначительное предпочтение гостям: победа «Реала» — 2.62, победа «Наполи» — 2.74, ничья — 3.71.

От поединка фаворитов квартета наверняка стоит ждать осторожной игры с минимумом опасных моментов и небольшим количеством забитых мячей.

И также прогнозируем, что обе стороны будут не против поделить между собой очки. В общем, ставим еще на ничью.