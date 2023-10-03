«Наполи»
Нынешний сезон для неаполитанцев начался натужно. В Серии А команда находится на 3 позиции, отставая от миланского дуэта лидеров на 4 очка.
Главной ценностью команды является сильная атака. Хвича Кварацхелия и Виктор Осимхен способны взломать оборону любого соперника.
Коэффициенты матча Наполи — Реал Мадрид
В своем предыдущем поединке «Наполи» добыл яркую победу. Команда Руди Гарсии учинила разгром «Лечче» (4:0).
Все прогнозы на Лигу чемпионов
А вот в стартовом туре Лиги чемпионов неаполитанцы с трудом переиграли «Брагу» (2:1). Более того, судьбу той встрече решил автогол.
«Наполи» наверняка не будет лишь отсиживаться в обороне. В составе команды есть, кому созидать и реализовывать моменты.
«Реал» Мадрид
Эта команда в своем чемпионате идет на 1 месте. Правда, отрыв от идущей следом «Барселоны» составляет всего один балл.
Вот только с атакой у команды Карло Анчелотти все не так весело. В 8 турах Примеры «Реал» Мадрид настрелял лишь 16 мячей.
В своем последнем поединке команда разжилась тремя очками. Мадридцы уверенно переиграли крепкую «Жирону» (3:0).
В кадровом плане у «сливочных» не все так гладко. В этой встрече не смогут сыграть защитники Эдер Милитао и Давид Алаба.
Гости явно намерены добыть свою вторую победу в группе. Тем паче, есть прекрасный шанс показательно одолеть главного конкурента.
Ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Реала» Мадрид предлагают — 2.62.
На викторию «Наполи» дают — 2.74, ничья оценена — в 3.71.
Обе команды любят и умеют атаковать, и уж точно
Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Тотал 1-го тайма больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 5.95. Еще вариант для ставки — Тотал больше 5.5 за 10.00. Для остальных — более умеренный прогноз.