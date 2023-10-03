«Наполи» сыграет на своем поле с «Реалом» Мадрид в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 3 октября, начало — в 22:00 мск. «Наполи» — «Реал» Мадрид: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Наполи»

Нынешний сезон для неаполитанцев начался натужно. В Серии А команда находится на 3 позиции, отставая от миланского дуэта лидеров на 4 очка.

Главной ценностью команды является сильная атака. Хвича Кварацхелия и Виктор Осимхен способны взломать оборону любого соперника.

Коэффициенты матча Наполи — Реал Мадрид 1X2Новым игрокам 2.703.652.55Бонус$9500

В своем предыдущем поединке «Наполи» добыл яркую победу. Команда Руди Гарсии учинила разгром «Лечче» (4:0).

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А вот в стартовом туре Лиги чемпионов неаполитанцы с трудом переиграли «Брагу» (2:1). Более того, судьбу той встрече решил автогол.

«Наполи» наверняка не будет лишь отсиживаться в обороне. В составе команды есть, кому созидать и реализовывать моменты.

«Реал» Мадрид

Эта команда в своем чемпионате идет на 1 месте. Правда, отрыв от идущей следом «Барселоны» составляет всего один балл.

Вот только с атакой у команды Карло Анчелотти все не так весело. В 8 турах Примеры «Реал» Мадрид настрелял лишь 16 мячей.

В своем последнем поединке команда разжилась тремя очками. Мадридцы уверенно переиграли крепкую «Жирону» (3:0).

В кадровом плане у «сливочных» не все так гладко. В этой встрече не смогут сыграть защитники Эдер Милитао и Давид Алаба.

Гости явно намерены добыть свою вторую победу в группе. Тем паче, есть прекрасный шанс показательно одолеть главного конкурента.

Ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Реала» Мадрид предлагают — 2.62.

На викторию «Наполи» дают — 2.74, ничья оценена — в 3.71.

Обе команды любят и умеют атаковать, и уж точно должны начать встречу максимально активно .

Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Тотал 1-го тайма больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 5.95. Еще вариант для ставки — Тотал больше 5.5 за 10.00. Для остальных — более умеренный прогноз.