Анчелотти поделился ожиданиями от матча с «Наполи»

Главный тренер «Реала»высказался о предстоящем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Наполи».

«Мы будем играть против одной из лучших команд Италии. Они очень хорошо выступили в прошлом году. Это будет упорный и ровный матч, потому что у них есть настоящее качество и индивидуальные способности.

Мы должны проявить дисциплинированность. Если мы сможем сделать то же самое, что и в Жироне, то добьемся хорошего результата», — приводит слова Анчелотти официальный сайт мадридцев.

Матч «Наполи» — «Реал» состоится 3 октября, начало — в 22:00 мск. С прогнозами на этот поединок можно ознакомиться здесь и тут.