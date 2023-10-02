«Фулхэм» — «Челси»: счет матча 0:2 (0:1), обзор голов

Программу 7-го тура английской Премьер-лиги завершал матч между. Победу в нем одержали «аристократы» со счетом 2:0. Голы забивали

Гости активно начали встречу и уже к 19-й минуте забили два мяча. Сначала отличился украинский полузащитник Михаил Мудрик, забивший первый гол за «Челси» в АПЛ.

А спустя минуту голом отметился албанский нападающий Армандо Броя, заменивший в старте пропускающего игру из-за дисквалификации Николаса Джексона.

Во втором тайме «дачники» имели шансы забить хотя бы один гол, но использовать свои моменты так и не сумели.

Футбол. Англия. Премьер-лига Фулхэм — Челси 0:2 Голы: 0:1 Михаил Мудрик (18'), 0:2 Армандо Броя (19') Фулхэм: Бернд Лено, Тимоти Кастань, Исса Диоп, Тим Рим, Энтони Робинсон, Харрисон Рид (Томас Кейрни, 65'), Жоау Палинья, Андреас Перейра (Саша Лукич, 75'), Гарри Уилсон (Алекс Айуоби, 54'), Рауль Хименес (Винисиус Карлос, 53'), Виллиан Челси: Роберт Санчес, Леви Колвилл, Тьяго Силва, Аксель Дисаси, Марк Кукурелья, Коул Палмер (Лесли Угочукву, 78'), Конор Галлахер, Мойсес Кайседо (Чуквунонсо Мадуэке, 90'), Армандо Броя (Рахим Стерлинг, 65'), Михаил Мудрик (Ян Матсен, 46'), Enzo Fernandez (Alex Matos, 90') Предупреждения: Марк Кукурелья (34'), Коул Палмер (55'), Андреас Перейра (58'), Рахим Стерлинг (68'), Роберт Санчес (87')

После этого поражения «Фулхэм» опустился на 13 место. «Челси» располагается из-за лучшей разницы голов на 11 месте. У обоих клубов по 8 очков.