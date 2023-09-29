ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рафаэль ФизиевФизиев проиграл второй бой за год. «Атаману» не видать титульника с Махачевым
    Все новости спорта

    Пиоли назвал фаворита на чемпионство в нынешнем сезоне Серии А

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Милан Ювентус
    Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли заявил, что «Ювентус» является фаворитом на чемпионство в нынешнем сезоне Серии А.

    Стефано Пиоли
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Стефано Пиоли

    «За чемпионство борются 4 команды, но фаворитом на скудетто является "Ювентус". Отсутствие игры в еврокубках дает дополнительные очки…» — сказал Пиоли на пресс-конференции.

  • Серия А. Первое поражение «Интера» = двоевластие
  • Итоги 6-го тура чемпионата Италии по футболу
  • Сегодня

    • Напомним, что в прошлом сезоне «Наполи» стал чемпионом Италии впервые за 33 года. После 6-и туров «Милан» занимает 2-е место в таблице Серии А с 15-ю очками в активе. Такое же количество баллов набрал «Интер», который располагается на 1-й строчке. «Ювентус» — на 3-й позиции (13).

    В следующем матче «россонери» сыграют с «Лацио» 30-го сентября в рамках 7-го тура Серии А в 19:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Отберет ли «Севилья» очки у «Барселоны»?
  • «Барселона» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 2.24
    •
  • Кто прервет свою неудачную серию?
  • «Ростов» — «Урал». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Покончит ли с победами «Хоффенхайма» «Дортмунд»?
  • «Хоффенхайм» — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.78
  • Экспресс дня 29 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Барселона — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ростов — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  3.63
  • Прогноз на матч Бенфика — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  2.12
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Монако — Марсель
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Лейпциг — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Милан — Лацио
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры