Пиоли назвал фаворита на чемпионство в нынешнем сезоне Серии А

Главный тренерзаявил, чтоявляется фаворитом на чемпионство в нынешнем сезоне Серии А.

«За чемпионство борются 4 команды, но фаворитом на скудетто является "Ювентус". Отсутствие игры в еврокубках дает дополнительные очки…» — сказал Пиоли на пресс-конференции.

Напомним, что в прошлом сезоне «Наполи» стал чемпионом Италии впервые за 33 года. После 6-и туров «Милан» занимает 2-е место в таблице Серии А с 15-ю очками в активе. Такое же количество баллов набрал «Интер», который располагается на 1-й строчке. «Ювентус» — на 3-й позиции (13).

В следующем матче «россонери» сыграют с «Лацио» 30-го сентября в рамках 7-го тура Серии А в 19:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.