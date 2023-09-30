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    Выйдет ли «Милан» на первое место?

    «Милан» — «Лацио». Ставка (к. 1.90) и прогноз на футбол, Серия А, 30 сентября 2023 года

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    «Милан» — фаворит матча
    «Милан» сыграет на своем поле с «Лацио» в рамках 7-го тура Серии А. Матч пройдет 30-го сентября, начало — в 19:00 мск. «Милан» — «Лацио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 30 Сентября 2023 года
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    «Милан»

    «Милан» по итогам прошлого чемпионата Италии занял четвертое место и получил билет в Лигу чемпионов, однако это произошло только из-за лишения «Ювентуса» десяти баллов.

    Новый розыгрыш Серии А коллектив начал с трех побед подряд с общим счетом 8:2. После этого он был разгромлен в дерби 1:5 «Интером» в чемпионате и расписал дома мировую с «Ньюкаслом» 0:0 в стартовом туре группы Лиги чемпионов.

    Коэффициенты матча Милан — Лацио

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    Тем не менее, в последних двух турах клуб одержал две победы. Сперва дома он одолел «Верону» (1:0), после чего на выезде — «Кальяри» (3:1) и занимает 2-е место, отставая от лидера «Интера» по дополнительным показателям.

    Все прогнозы на Серию А

    В последних трех поединка во всех турнирах команда не знает поражений при двух победах и одной ничьей, так что хозяева находятся в хорошей форме.

    «Лацио»

    Римляне очень плохо стартовали в новом сезоне. Команда из столицы Италии, которая в прошлом сезоне финишировала на второй позиции, в шести матчах добыла две победы.

    В итоге «Орлы» в настоящий момент имеют в своем активе семь очков и расположились только на 11-м месте в турнирной таблице в восьми баллах отстает от лидирующего «Интера» и на четыре пункта опережает «Удинезе», который находится в зоне вылета.

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    • Также «бьянкочелести» стартовали в групповом этапе Лиги чемпионов. В поединке первого тура «Лацио» в родных стенах сыграл вничью против «Атлетико» (1:1).

    Как и соперник, коллектив не знает поражений в трех последних поединка при одной победе и двух ничьих, так что у гостей есть неплохие шансы как минимум не проиграть.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Милан», коэффициент на победу которого равен 1,79. Успех «Лацио» оценивается в 4,68, ничья — в 3,75.

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    В четырех из пяти последних матчей гостей забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,90.

    Еще один вариант ставки — «Милан» выиграет и тотал больше 1,5 голов за 2,09, поскольку в двух из трех последних матчей хозяева победили, а в четырех из шести последних игр хозяев было забито больше 1,5 голов.

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    «Милан» — «Лацио»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 30.09.2023. Прогнозы на футбол. Выйдет ли «Милан» на первое место?
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