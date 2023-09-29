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    Деограсия о предстоящем матче с «Зенитом»: постараемся заработать три очка

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    Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия высказался о предстоящем матче 10-го тура РПЛ с «Зенитом».

    Давид Деограсия
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    Давид Деограсия

    «Мы постараемся себя хорошо проявить. Я могу сказать одно, что мы выложимся на 1000 процентов, постараемся сражаться. Да, в футболе иногда выигрывает лучший, иногда — кто-то похуже. Но, опять же, это футбол, постараемся заработать три очка.

    Мы восстановили игроков, на которых рассчитываем, поэтому постараемся дать им минуты. В принципе, все игроки, которые нам нужны, готовы. Травм сейчас нет.

    Нам нужно быть готовыми ко всему. Будем работать много, постараемся что-то придумать в атаке», — сказал Деограсия в интервью клубной пресс-службе.

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    • После 9-и туров «Оренбург» занимает 13-е место в таблице РПЛ с 8-ю очками в активе. Матч между оренбургской командой и «Зенитом» состоится 30-го сентября в 12:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.

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