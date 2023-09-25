РПЛ. «Краснодар» увеличивает преимущество до 3-х очков

«Зенит» терпит поражение в туре и отпускает «Краснодар» в отрыв. «Крылья Советов» и «Спартак» делают важный шаг по направлению к вершине турнирной таблице. А «Балтика» добивается победы и покидает последнее место в чемпионате.

Изменения в турнирной таблице

На второе место турнирной таблицы в РПЛ поднялись «Крылья Советов». Самарский клуб обошел в чемпионате действующего победителя — «Зенит».

Плюс две строчки для «Спартака», «красно-белые» смогли подправить положение и ворвались в топ-4 российской Премьер-лиги. Одну позицию в первенстве потерял «Динамо» (5 место).

Календарь и таблица РПЛ

А вот «Локомотив» и «Пари НН» поднялись на две ступеньки вниз и расположились на шестом и седьмом местах соответственно.

Вниз по турнирной таблице опустились «Урал» (с 5-го на 8-е) и ЦСКА (с 7-го на 9-е). С последнего места чемпионата поднялась «Балтика» (13 место), которая обошла сразу трех соперников: «Сочи» (14 место), «Рубин» (15 место) и «Факел» (16 место).

Перестановки в топ-4

«Краснодар» пока уверенно держится на лидирующей позиции в чемпионате России. А 9-й тур для клуба получился успешным, так как сам выиграл и главный конкурент допустил осечку.

Итак, краснодарские футболисты в рамках минувшего тура нанесли поражение «Уралу» (2:0). В матче был автогол в исполнении Егора Филипенко. А еще в воротах екатеринбургского коллектива расписался Кевин Пина, забив мяч на 73-й минуте встречи. В итоге «Краснодар» набрал в чемпионате 21 очко и увеличил преимущество на три балла.

На вторую строчку чемпионата поднялись «Крылья Советов» после того как добились победы в домашнем матче против «Сочи» (2:1). За самарский клуб голами отметились Никита Салтыков и Амар Рахманович. Команда «Сочи» смогла отыграть лишь один гол в компенсированное время. Кристиан Нобоа реализовал пенальти на 97-й минуте. После этой победы «Крылья Советов» набрали 18 очков.

17 баллов осталось у чемпиона — «Зенита». Невский клуб в минувшем туре потерпел поражение в матче с «Локомотивом» (1:2). Хотя питерцы вели в счете — на 22-й минуте игры отличился Матео Кассьера. «Железнодорожникам» удалось перевернуть ход игры благодаря точным ударам Максима Глушакова на 59-й минуте и Наира Тикнизяна — на 91-й минуте. После этого поражения «Зенит» опустился на 3 место в таблице.

«Зенит» — «Локомотив» globallookpress.com

В топ-4 ворвался «Спартак» после успешной игры «Динамо» (1:0). Единственный и победный гол в составе «красно-белых» забил Бонгонда, забив на 7-й минуте.

На данный момент «Спартак» заработал 16 очков и вплотную подобрался к «Зениту». У «Динамо» в свою очередь, 5 место и 15 баллов в активе.

Другие матчи тура

Самым голевым матчем тура стало противостояние «Ростова» и ЦСКА, в котором было забито 6 мячей. Соперники обменялись голами и завершили встречу вничью (3:3).

«Спартак» — ЦСКА globallookpress.com

«Пари НН» в домашних стенах нанёс поражение «Оренбургу» (3:1), а «Балтика» с минимальным счетом переиграла «Ахмат» (1:0). «Рубин» в гостях обыграл «Факел» (1:0).

Тур № 10

Матчи следующего тура чемпионата России пройдут с 29 сентября по 1 октября.

В субботу, 30 сентября «Зенит» попытается взять дежурные 3 очка в битве против «Оренбурга». А «Краснодар» сделает все возможное, чтобы удержаться на первом месте. Для этого нужно обыграть на выезде казанский «Рубин».

Команды из первой четверки сойдутся в прямой битве: «Крылья Советов» примут «Спартак». Игра запланирована на воскресенье, 1 октября.