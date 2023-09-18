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    РПЛ. «Зенит» возвращает утраченные позиции

    Итоги 8-го тура чемпионата России по футболу

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    «Зенит»
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    «Зенит»
    На вторую строчку российской Премьер-лиги вернулся чемпион России «Зенит». В группе лидеров снова оказаться пытаются «Спартак» и ЦСКА. Аутсайдеры турнира — «Факел» и «Балтика» набрали очки.

    Изменения в турнирной таблице

    Чемпион России «Зенит» поднялся на две строчки и теперь занимает второе место в турнирной таблице. На четвертую строчку лиги опустился «Динамо».

    «Спартак» улучшил свое положение в чемпионате, поднявшись на четыре ступеньки. По итогам матчей 8 тура «красно-белые» расположились на 6-м месте.

    Календарь и таблица РПЛ

    Второй тур подряд завершается со знаком плюс для «Оренбурга», который поднялсяс 14-го на 11-е место.

    А вот «Локомотив» скатился с 6-го на 8-е место. На одну строчку вниз опустился «Ростов» (12 место).

    Возвращение чемпиона и упорство лидера

    «Зенит» набрал 17 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице. Успеха питерский клуб добился благодаря крупной гоствеой победе над «Рубином» (3:0).

    В составе «лазурных» голами отметились Вильсон Изидор, Матео Кассьерра и Клаудиньо. Для «Зенита» — это пятая победа в сезоне, были еще две ничьи и одно поражение. От лидера РПЛ — «Краснодара» отставание составляет всего 1 балл.

    Клаудиньо, игрок «Зенита»
    globallookpress.com

    К слову, «Краснодар» в нынешнем розыгрыше российского чемпионата не проигрывал. Команда пытается удержаться на троне, но в последних турах растеряла много очков.

    В четырёх матчах футболисты «Краснодара» выиграли только одну встречу. В остальных играх была зафиксирована ничья. Так было и в поединке 8-го тура против «Ахмата» (1:1). Таким образом «Краснодар» набрал в чемпионате 18 очков.

    Мирный тур

    8-й тур чемпионата России — можно назвать мирным. 5 матчей из 8-ми завершились вничью. Без голов обошлись «Урал» и «Факел» (0:0).

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    • По четыре мяча были оформлены в парах ЦСКА«Крылья Советов» (2:2) и «Балтика»«Ростов» (2:2). Также обменялись голами «Динамо» — «Пари НН» (1:1).

    Успехи «Спартака» и «Оренбурга»

    «Спартак» прервал черную полосу игр, которая состояла из четырёх матчей: 1 ничья и 3 поражения.

    «Красно-белые» вернулись на победную тропу после минимальной домашней победы над командой «Сочи» (1:0). Единственный и победный гол в составе «Спартака» на 91-й минуте забил Срджан Бабич.

    Срджан Бабич
    globallookpress.com

    Вторую победу подряд в чемпионате одержал «Оренбург». В рамках 8-го тура был обыгран «Локомотив» (2:0). Победные голы в составе «Оренбурга» забили Иван Башич (84 минута) и Дмитрий Воробьев (94 минута).

    Тур № 9

    Матчи 9-го тура чемпионата России пройдут с 23 по 25 сентября.

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    Центральный поединок игрового дня пройдет Санкт-Петербурге: «Зенит» примет «Локомотив». Игра запланирована на воскресенье, 24 сентября. В этот же день лидер чемпионата «Краснодар» примет на своём поле «Урал».

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    • В субботу, 23 сентября ожидается московское дерби: «Спартак» на своей арене сыграет против «Динамо».

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