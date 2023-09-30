«Оренбург»
«Оренбург» в минувшем сезоне занял седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. В 30 играх команда набрала 46 очков и отстала на восемь пунктов от призовых мест.
В этом же чемпионате «газовики» заработали пока восемь баллов в девяти играх, с которыми расположились четвертыми с конца, но от вышестоящей команды отстают всего лишь на пункт.
Коэффициенты матча Оренбург — Зенит
Стартовали «бело-синие» очень неудачно, выдав 6-матчевую безвыигрышную серию, где смогли расписать две мировые и потерпеть четыре поражения, причем три из них сухих.
Но после этого «Оренбург» выиграл две следующие встречи, одолев 3:0 дома «Сочи» и 2:0 в Москве «Локомотив». В прошлом же туре он прервал эту удачную серию, проиграв в гостях 1:3 «Пари НН».
«Зенит»
«Зенит» выиграл последние пять чемпионских титулов и намерен в этом сезоне также положить в свою копилку очередные золотые медали.
По итогам девяти проведенных туров текущего розыгрыша РПЛ «сине-бело-голубые» идут на третьей строке, имея в своем активе 17 баллов, и отстают от лидирующего «Краснодара» на четыре очка.
Питерцы начали сезон с завоевания Суперкубка России, а в первых трех турах первенства набрали всего лишь четыре очка. В последующих же пяти игровых днях они выиграли четыре встречи при одной мировой.
Однако в своей последней проведенной игре чемпионата «Зенит» прервал свою серию без фиаско, неожиданно на своем поле уступив московскому «Локомотиву» со счетом 1:2.
«Зенит» удачно играет против «Оренбурга», выиграв у него семь из восьми очных противостояний при одном мировом исходе.
Прогноз и ставки
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Зенита» предлагают — 1.78.
На викторию «Оренбурга» дают — 4.61, ничья оценена — в 4.24.
Прогнозируем, что «Зенит» после осечки в прошлом туре теперь добудет три очка в игре с таким удобным для них соперником.
И также ставим в этом поединке еще на то, что питерцы смогут забить в каждом из таймов.