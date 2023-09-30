В субботу, 30 сентября, в рамках 10-го тура российской Премьер-лиги «Оренбург» на своем поле сыграет против «Зенита». Начало поединка намечено на 12:00 по мск. «Оренбург» — «Зенит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Оренбург»

«Оренбург» в минувшем сезоне занял седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. В 30 играх команда набрала 46 очков и отстала на восемь пунктов от призовых мест.

В этом же чемпионате «газовики» заработали пока восемь баллов в девяти играх, с которыми расположились четвертыми с конца, но от вышестоящей команды отстают всего лишь на пункт.

Коэффициенты матча Оренбург — Зенит 1X2Новым игрокам 4.604.101.75Бонус$9500

Стартовали «бело-синие» очень неудачно, выдав 6-матчевую безвыигрышную серию, где смогли расписать две мировые и потерпеть четыре поражения, причем три из них сухих.

Календарь и таблица РПЛ

Но после этого «Оренбург» выиграл две следующие встречи, одолев 3:0 дома «Сочи» и 2:0 в Москве «Локомотив». В прошлом же туре он прервал эту удачную серию, проиграв в гостях 1:3 «Пари НН».

«Зенит»

«Зенит» выиграл последние пять чемпионских титулов и намерен в этом сезоне также положить в свою копилку очередные золотые медали.

По итогам девяти проведенных туров текущего розыгрыша РПЛ «сине-бело-голубые» идут на третьей строке, имея в своем активе 17 баллов, и отстают от лидирующего «Краснодара» на четыре очка.

Питерцы начали сезон с завоевания Суперкубка России, а в первых трех турах первенства набрали всего лишь четыре очка. В последующих же пяти игровых днях они выиграли четыре встречи при одной мировой.

Однако в своей последней проведенной игре чемпионата «Зенит» прервал свою серию без фиаско, неожиданно на своем поле уступив московскому «Локомотиву» со счетом 1:2.

«Зенит» удачно играет против «Оренбурга», выиграв у него семь из восьми очных противостояний при одном мировом исходе.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Зенита» предлагают — 1.78.

На викторию «Оренбурга» дают — 4.61, ничья оценена — в 4.24.

Прогнозируем, что «Зенит» после осечки в прошлом туре теперь добудет три очка в игре с таким удобным для них соперником.

И также ставим в этом поединке еще на то, что питерцы смогут забить в каждом из таймов.