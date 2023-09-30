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    «Зенит» исправиться за осечку в прошлом туре

    «Оренбург» — «Зенит». Ставка (к. 1.78) и прогноз на футбол, чемпионат России, 30 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Оренбург» — «Зенит»
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    Клаудиньо
    В субботу, 30 сентября, в рамках 10-го тура российской Премьер-лиги «Оренбург» на своем поле сыграет против «Зенита». Начало поединка намечено на 12:00 по мск. «Оренбург» — «Зенит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 30 Сентября 2023 года
    Оренбург
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    •  Оренбург 12:00 Зенит Зенит
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    «Оренбург»

    «Оренбург» в минувшем сезоне занял седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. В 30 играх команда набрала 46 очков и отстала на восемь пунктов от призовых мест.

    В этом же чемпионате «газовики» заработали пока восемь баллов в девяти играх, с которыми расположились четвертыми с конца, но от вышестоящей команды отстают всего лишь на пункт.

    Коэффициенты матча Оренбург — Зенит

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    Стартовали «бело-синие» очень неудачно, выдав 6-матчевую безвыигрышную серию, где смогли расписать две мировые и потерпеть четыре поражения, причем три из них сухих.

    Календарь и таблица РПЛ

    Но после этого «Оренбург» выиграл две следующие встречи, одолев 3:0 дома «Сочи» и 2:0 в Москве «Локомотив». В прошлом же туре он прервал эту удачную серию, проиграв в гостях 1:3 «Пари НН».

    «Зенит»

    «Зенит» выиграл последние пять чемпионских титулов и намерен в этом сезоне также положить в свою копилку очередные золотые медали.

    По итогам девяти проведенных туров текущего розыгрыша РПЛ «сине-бело-голубые» идут на третьей строке, имея в своем активе 17 баллов, и отстают от лидирующего «Краснодара» на четыре очка.

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  • 26/09/2023

    • Питерцы начали сезон с завоевания Суперкубка России, а в первых трех турах первенства набрали всего лишь четыре очка. В последующих же пяти игровых днях они выиграли четыре встречи при одной мировой.

    Однако в своей последней проведенной игре чемпионата «Зенит» прервал свою серию без фиаско, неожиданно на своем поле уступив московскому «Локомотиву» со счетом 1:2.

    «Зенит» удачно играет против «Оренбурга», выиграв у него семь из восьми очных противостояний при одном мировом исходе.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Зенита» предлагают — 1.78.

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    На викторию «Оренбурга» дают — 4.61, ничья оценена — в 4.24.

    Прогнозируем, что «Зенит» после осечки в прошлом туре теперь добудет три очка в игре с таким удобным для них соперником.

    И также ставим в этом поединке еще на то, что питерцы смогут забить в каждом из таймов.

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    «Оренбург» — «Зенит»: прогноз, ставка (1.78), статистика, коэффициенты матча 30.09.2023. Прогнозы на футбол. «Зенит» исправиться за осечку в прошлом туре
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