Марио Фернандес рассказал, почему не вернулся в ЦСКА

Защитник «Зенита»объяснил, почему не вернулся в, несмотря на обещание играть в России только за «армейцев».

«В каждый момент своей карьеры я был честен. И когда я говорил, что в России буду играть только за ЦСКА, это была абсолютная правда. Вернуться хотел только в ЦСКА. Но меня возвращать не захотели.

Если бы ЦСКА хотел, а я бы выбрал "Зенит" — я бы понял тех, кто говорит обо мне гадости. Это была бы моя ошибка. Но я ничего ошибочного не делал. Каждый знал мои намерения, они чисты. Но все сложилось так, как сложилось.

Все обещания, которые я давал, я выполнил. С момента перехода в "Интер" я говорил, что вернусь только в ЦСКА. Общался только с ЦСКА. После предложения от "Зенита" я еще раз связался с ЦСКА. Вы уже знаете их ответ.

Данное слово для меня всегда было важно. Если я что-то обещаю, то выполняю. Абсолютно уверен: ни в один момент переговоров не подвел ЦСКА. Была договоренность: если вернусь в Россию, то только в ЦСКА. Об этом была договоренность с президентом. Только когда ЦСКА решил не выплачивать эти деньги "Интернасьоналу" и вышел из переговоров, я стал рассматривать предложения других клубов. И только тогда на меня и вышел "Зенит".

Получив от него предложение, я еще раз позвонил в ЦСКА.

Всегда общался с Романом Бабаевым, через переводчика Максима Головлева. Тот звонок тоже был гендиректору. Я сказал: "Меня зовет 'Зенит'. За вами — последнее слово: да или нет". Бабаев ответил: "Нет, мы не будем выкупать. Не будем платить эти деньги".

После этого стало ясно, что у меня нет другого варианта. Я хочу вернуться в Россию, хочу играть в футбол, но ЦСКА не хочет меня выкупать. А "Зенит" готов.

Существовало ли джентльменское соглашение с ЦСКА? Да. Это то, чего я и хотел, уезжая в Бразилию, — вернуться однажды в ЦСКА. И хотел этого, даже когда возник первый интерес со стороны "Зенита" — вскоре после ЧМ-2022. Тогда я ответил: "Во-первых, у меня соглашение с ЦСКА. Во-вторых, клуб, как кажется, во мне заинтересован. Если возвращаться в Россию, то только в ЦСКА". Только позже стало понятно: в реальности ЦСКА отказался от моего возвращения», — приводит слова Фернандеса Sport24.