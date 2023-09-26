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    Тудор может сменить Гарсию на посту главного тренера «Наполи»

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    Игор Тудор может стать главным тренером «Наполи». Об этом сообщает RMC Sport.

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    Стало известно, что боссы «неаполитанцев» недовольны результатами команды. Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис дал главному тренеру Руди Гарсии 4 матча на исправление ситуации.

    Если результаты действующего чемпиона Италии не изменятся, то испанец точно покинет пост главного тренера «Наполи». Тудор, в свою очередь, является главным претендентом на замену Гарсии.

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    После 5-и туров в Серии А «Наполи» занимает 7-е место в таблице с 8-ю очками в активе. В следующем матче «неаполитанцы» сыграют с «Удинезе» 27-го сентября в рамках очередного тура чемпионата Италии. Прогноз наших экспертов на этот поединок можно посмотреть тут.

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