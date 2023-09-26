Тудор может сменить Гарсию на посту главного тренера «Наполи»

может стать главным тренером. Об этом сообщает RMC Sport.

Стало известно, что боссы «неаполитанцев» недовольны результатами команды. Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис дал главному тренеру Руди Гарсии 4 матча на исправление ситуации.

Если результаты действующего чемпиона Италии не изменятся, то испанец точно покинет пост главного тренера «Наполи». Тудор, в свою очередь, является главным претендентом на замену Гарсии.

Ранее хорватский специалист возглавлял «Марсель», а сейчас находится без клуба.

После 5-и туров в Серии А «Наполи» занимает 7-е место в таблице с 8-ю очками в активе. В следующем матче «неаполитанцы» сыграют с «Удинезе» 27-го сентября в рамках очередного тура чемпионата Италии. Прогноз наших экспертов на этот поединок можно посмотреть тут.