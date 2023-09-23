Стали известны стартовые составы на матч РПЛ «Балтика» — «Ахмат»

Были опубликованы стартовые составы на матч 9-го тура РПЛ

«Балтика»: Латышонок, Жиров, Осипов, Радмановац, Фернандес, Гассама, Сото Арредондо, Бистрович, Пряхин, Гузина, Энрикес.

«Ахмат»: Шелия, Богосавац, Тодорович, Челикович, Олейников, Бериша, Швец, Харин, Камило, Ильин, Конате.

Матч между этими командами состоится 23-го сентября в 16:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке. Следить за ходом противостояния — тут.

После 8-и туров «Балтика» занимает последнее 16-е место в таблице РПЛ с 4 очками в активе. «Ахмат» — на 10-й позиции (11).