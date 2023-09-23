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    Стали известны стартовые составы на матч РПЛ «Балтика» — «Ахмат»

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    Были опубликованы стартовые составы на матч 9-го тура РПЛ «Балтика» — «Ахмат».

    «Ахмат»
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    «Ахмат»

    «Балтика»: Латышонок, Жиров, Осипов, Радмановац, Фернандес, Гассама, Сото Арредондо, Бистрович, Пряхин, Гузина, Энрикес.

    «Ахмат»: Шелия, Богосавац, Тодорович, Челикович, Олейников, Бериша, Швец, Харин, Камило, Ильин, Конате.

  • Балтика — Ахмат. Смотреть онлайн матча 23.09.2023. Прямая трансляция в 16:30
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    • Матч между этими командами состоится 23-го сентября в 16:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке. Следить за ходом противостояния — тут.

    После 8-и туров «Балтика» занимает последнее 16-е место в таблице РПЛ с 4 очками в активе. «Ахмат» — на 10-й позиции (11).

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