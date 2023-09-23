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    Сможет ли «Ахмат» оформить гостевую победу над «Балтикой»?

    «Балтика» — «Ахмат». Ставка (к. 3.05) и прогноз на футбол, российская Премьер-лига, 23 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Балтика» — «Ахмат»
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    «Ахмат»
    «Балтика» сыграет на своем поле с «Ахматом» в рамках 9-го тура российской Премьер-лиги. Матч пройдет 23-го сентября, начало — в 16:30 мск. «Балтика» — «Ахмат»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Балтика»

    Перед началом нынешнего сезона от команды ожидали большего, чем последнее 16-е место в таблице РПЛ с 4 очками в активе после 8-и туров. Несмотря на это, «Балтика» не потеряла надежд на исправление ситуации, ведь до зоны стыковых матчей всего 2 балла.

    Стоит отметить, что в последних турах РПЛ команда Сергея Игнашевича играет результативно, но при этом безалаберно в обороне, являясь одной из худших команд в лиге по этому компоненту.

    За 8 матчей в этом сезоне «Балтика» сумела обыграть только «Факел» (2:1), а в остальных матчах 6 раз проиграла и смогла зацепить одно очко в матче с «Ростовом» (2:2), отыгравшись с 0:2 в концовке встречи.

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    «Балтика» попал в яму, из которой сложно выбраться, хотя команда здорово выступает на групповом этапе Кубка России, где занимает 1-е место в своей группе с 9-ю очками после 4-х туров, опережая даже «Зенит».

    Сможет ли команда поправить свое положение и в РПЛ? Матч против «Ахмата» будет отличной возможностью для этого, но грозненцы постепенно находят свою игру, и это может стать проблемой для калининградцев...

    «Ахмат»

    После 8-и туров команда занимает 10-е место в таблице РПЛ с 11-ю очками в активе. «Ахмат» провалил начало чемпионата, но потом команда начала стабильно набирать очки, находясь уже в середине таблицы Премьер-лиги.

    Стоит отметить, что 15-го сентября боссы клуба приняли решение уволить главного тренера Сергея Ташуева, хотя на тот момент «Ахмат» уже начал показывать результат.

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    • За последние 5 матчей в РПЛ команда проиграла только «Пари НН» (0:2), по 2 раза сыграла вничью и победила. Интересно, что в этот промежуток команда набрала очки в матчах против лидеров чемпионата «Краснодара» (1:1) и «Спартака» (0:0). Во встрече против краснодарской команды была равная игра, а обе команды забили по голу еще в 1-м тайме.

    «Ахмат» и «Балтика» уже встречались между собой в нынешнем сезоне. В той встрече грозненцы уступили сопернику со счетом 0:2, пропустив в каждом тайме по голу, но надо понимать, что подопечные Сергея Игнашевича действуют в кубке куда увереннее, чем в РПЛ.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Балтики» предлагают — 2.45.

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    На викторию «Ахмата» дают — 3.05, ничья оценена — в 3.40.

    «Ахмат» потихоньку выкарабкивается из тяжелого поражения, обретая уверенность в своих силах. Можно предположить, что грозненцы заберут 3 очка, а матч получится низовым.

    Наш прогноз — Победа «Ахмата». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.05. Еще вариант для ставки — Тотал 2.5 меньше за 1.80.

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