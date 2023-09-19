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    Стали известны стартовые составы на матч ЛЧ «Милан» — «Ньюкасл»

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    Были опубликованы стартовые составы на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Милан» — «Ньюкасл».

    Оливье Жиру
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    Оливье Жиру

    «Милан»: Меньян, Тшау, Тео, Томори, Калабрия, Побега, Крунич, Лофтус-Чик, Чуквезе, Леау, Жиру.

    Запасные: Спортьелло, Миранте, Адли, Пулишич, Рейндерс, Йович, Окафор, Кьер, Флоренци, Муса, Бартезаги.

    «Ньюкасл»: Поуп, Триппьер, Шер, Ботман, Берн, Лонгстафф, Бруно Гимарайнс, Тонали, Мерфи, Гордон, Исак.

    Запасные: Кариус, Харрис, Дамметт, Ласселлс, Уилсон, Таргетт, Холл, Ливраменто, Альмирон, Андерсон, Майли.

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