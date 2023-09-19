Стали известны стартовые составы на матч ЛЧ «Милан» — «Ньюкасл»

Были опубликованы стартовые составы на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов

«Милан»: Меньян, Тшау, Тео, Томори, Калабрия, Побега, Крунич, Лофтус-Чик, Чуквезе, Леау, Жиру.

Запасные: Спортьелло, Миранте, Адли, Пулишич, Рейндерс, Йович, Окафор, Кьер, Флоренци, Муса, Бартезаги.

«Ньюкасл»: Поуп, Триппьер, Шер, Ботман, Берн, Лонгстафф, Бруно Гимарайнс, Тонали, Мерфи, Гордон, Исак.

Запасные: Кариус, Харрис, Дамметт, Ласселлс, Уилсон, Таргетт, Холл, Ливраменто, Альмирон, Андерсон, Майли.

Матч между этими командами состоится 19-го сентября в 19:45 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке. Следить за ходом противостояния можно тут.