«Милан» сыграет на своем поле «Ньюкаслом» в рамках матча 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов. Матч пройдет 19 сентября, начало — в 19:45 мск. «Милан» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Милан»

«Милан» после продолжительного отсутствия начнет свой второй кряду сезон в Лиге чемпионов, куда он вышел благодаря четвертому месту в Серии А прошлого сезона.

В новом сезоне национального первенства команда находится на третьей строчке, отставая от лидера «Интера» на три очка и от второго «Ювентуса» — на одно.

Коэффициенты матча Милан — Ньюкасл 1X2Новым игрокам 2.553.652.70Бонус$9500

Как раз в последнем туре «Милан» потерпел разгромное поражение от своего конкурента и земляков по городу со счетом 1:5.

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Эта неудача прервала серию побед в четыре победы кряду, так что хозяева, в целом, находятся в хорошей форме, если только разгром в дерби не возымел негативного психологического эффекта.

«Ньюкасл»

«Ньюкасл» стал главным открытием прошлого сезона, завершив чемпионат Англии на четвертом месте, благодаря чему пробился в групповой раунд Лиги чемпионов.

Клуб занимает 11-е место в таблице АПЛ с 6 очками в активе после 5-ти туров. Команда восемь раз забила и семь раз пропустила. Словом, «Сороки» явно затормозили на старте новой кампании.

В последнем туре «Ньюкасл» одержал минимальную победу. На своем поле он обыграла «Брентфорд», забив единственный мяч в середине второго тайма.

Этот успех прервал серию поражений коллектив в три поединка кряду, так что гости, вероятно, улучшили свой настроение накануне старта в Лиге чемпионов.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Милан», коэффициент на победу которого равен 2,48. Успех «Ньюкасла» оценивается в 2,75, ничья — в 3,67.

В четырех из пяти последних матчей хозяева выиграли.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Милан» победит за 2,48.

Еще один вариант ставки — «Милан» выиграет 1-й тайм и матч за 3,76, ведь в четырех из пяти последних матчей хозяева выиграли, включая и первый тайм.

А еще есть дерзкая ставка на матч «Милан» — «Ньюкасл» за 5.00.