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    Обыграет ли «Милан» «Ньюкасл»?

    «Милан» — «Ньюкасл». Ставки (к. 2.48) и прогноз на групповой раунд Лиги чемпионов, 19 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Милан» — «Ньюкасл»
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    «Милан» — фаворит матча
    «Милан» сыграет на своем поле «Ньюкаслом» в рамках матча 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов. Матч пройдет 19 сентября, начало — в 19:45 мск. «Милан» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа F 19 Сентября 2023 года
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    «Милан»

    «Милан» после продолжительного отсутствия начнет свой второй кряду сезон в Лиге чемпионов, куда он вышел благодаря четвертому месту в Серии А прошлого сезона.

    В новом сезоне национального первенства команда находится на третьей строчке, отставая от лидера «Интера» на три очка и от второго «Ювентуса» — на одно.

    Коэффициенты матча Милан — Ньюкасл

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    Как раз в последнем туре «Милан» потерпел разгромное поражение от своего конкурента и земляков по городу со счетом 1:5.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Эта неудача прервала серию побед в четыре победы кряду, так что хозяева, в целом, находятся в хорошей форме, если только разгром в дерби не возымел негативного психологического эффекта.

    «Ньюкасл»

    «Ньюкасл» стал главным открытием прошлого сезона, завершив чемпионат Англии на четвертом месте, благодаря чему пробился в групповой раунд Лиги чемпионов.

    Клуб занимает 11-е место в таблице АПЛ с 6 очками в активе после 5-ти туров. Команда восемь раз забила и семь раз пропустила. Словом, «Сороки» явно затормозили на старте новой кампании.

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    • В последнем туре «Ньюкасл» одержал минимальную победу. На своем поле он обыграла «Брентфорд», забив единственный мяч в середине второго тайма.

    Этот успех прервал серию поражений коллектив в три поединка кряду, так что гости, вероятно, улучшили свой настроение накануне старта в Лиге чемпионов.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Милан», коэффициент на победу которого равен 2,48. Успех «Ньюкасла» оценивается в 2,75, ничья — в 3,67.

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    В четырех из пяти последних матчей хозяева выиграли.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Милан» победит за 2,48.

    Еще один вариант ставки — «Милан» выиграет 1-й тайм и матч за 3,76, ведь в четырех из пяти последних матчей хозяева выиграли, включая и первый тайм.

    А еще есть дерзкая ставка на матч «Милан» — «Ньюкасл» за 5.00.

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    «Милан» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка (2.48), статистика, коэффициенты матча 19.09.2023. Прогнозы на футбол. Обыграет ли «Милан» «Ньюкасл»?
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