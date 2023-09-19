«Милан»
«Милан» после продолжительного отсутствия начнет свой второй кряду сезон в Лиге чемпионов, куда он вышел благодаря четвертому месту в Серии А прошлого сезона.
В новом сезоне национального первенства команда находится на третьей строчке, отставая от лидера «Интера» на три очка и от второго «Ювентуса» — на одно.
Коэффициенты матча Милан — Ньюкасл
Как раз в последнем туре «Милан» потерпел разгромное поражение от своего конкурента и земляков по городу со счетом 1:5.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
Эта неудача прервала серию побед в четыре победы кряду, так что хозяева, в целом, находятся в хорошей форме, если только разгром в дерби не возымел негативного психологического эффекта.
«Ньюкасл»
«Ньюкасл» стал главным открытием прошлого сезона, завершив чемпионат Англии на четвертом месте, благодаря чему пробился в групповой раунд Лиги чемпионов.
Клуб занимает 11-е место в таблице АПЛ с 6 очками в активе после 5-ти туров. Команда восемь раз забила и семь раз пропустила. Словом, «Сороки» явно затормозили на старте новой кампании.
В последнем туре «Ньюкасл» одержал минимальную победу. На своем поле он обыграла «Брентфорд», забив единственный мяч в середине второго тайма.
Этот успех прервал серию поражений коллектив в три поединка кряду, так что гости, вероятно, улучшили свой настроение накануне старта в Лиге чемпионов.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом «Милан», коэффициент на победу которого равен 2,48. Успех «Ньюкасла» оценивается в 2,75, ничья — в 3,67.
В четырех из пяти последних матчей хозяева выиграли.
Поэтому наши прогноз и ставка — «Милан» победит за 2,48.
Еще один вариант ставки — «Милан» выиграет 1-й тайм и матч за 3,76, ведь в четырех из пяти последних матчей хозяева выиграли, включая и первый тайм.
А еще есть дерзкая ставка на матч «Милан» — «Ньюкасл» за 5.00.