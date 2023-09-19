«Милан» сыграет на своем поле с «Ньюкаслом» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 19 сентября, начало — в 19:45 мск. «Милан» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Милан»

Миланцы нынешний сезон проводят довольно неплохо. В 4 турах своего чемпионата «россонери» добыли 9 очков.

Относительно эффективна и атака «Милана». В 4 матчах игроки команды настреляли уже 9 мячей в ворота соперников.

Коэффициенты матча Милан — Ньюкасл 1X2Новым игрокам 2.603.602.70Бонус$9500

В своем предыдущем поединке команда полностью провалилась. Дерби с «Интером» завершилось полным фиаско (1:5).

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Зато очередную молодость переживает Оливье Жиру. Француз отличился уже 4 точными ударами в Серии А.

«Милан» наверняка будет активно атаковать. Итальянцы намерены реабилитироваться за последнее поражение в чемпионате.

«Ньюкасл»

«Сороки» в АПЛ стартовали крайне неудачно. Высокие амбиции пока не сходятся с реальными возможностями, и «Ньюкасл» сейчас занимает лишь 11 место в таблице.

В 5 матчах чемпионата игроки команды забили 8 мячей. Причем в свои ворота «сороки» пропустили на один гол меньше.

В своем последнем поединке команда разжилась тремя очками. «Ньюкасл» смог-таки додавить ершистый «Брентфорд» (1:0).

В кадровом плане у англичан относительный штиль. Не сыграет в этом поединке лишь давно травмированный Джо Уиллок.

Гости явно не собираются отсиживаться в тылах. К тому же у их хавбека Сандро Тонали двойная мотивация на матч с бывшим клубом.

Ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Милана» предлагают — 2.45.

На викторию «Ньюкасла» дают — 2.70, ничья оценена — в 3.60.

Обе команды максимально мотивированы удачно стартовать в Лиге чемпионов , так что ждем от них активных атак.

Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Тотал больше 4.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 5.00. Еще вариант для ставки — Фора «Милана» -2.5 за 9.20. Для остальных — более умеренный прогноз.