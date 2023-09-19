«Милан»
Миланцы нынешний сезон проводят довольно неплохо. В 4 турах своего чемпионата «россонери» добыли 9 очков.
Относительно эффективна и атака «Милана». В 4 матчах игроки команды настреляли уже 9 мячей в ворота соперников.
Коэффициенты матча Милан — Ньюкасл
В своем предыдущем поединке команда полностью провалилась. Дерби с «Интером» завершилось полным фиаско (1:5).
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Зато очередную молодость переживает Оливье Жиру. Француз отличился уже 4 точными ударами в Серии А.
«Милан» наверняка будет активно атаковать. Итальянцы намерены реабилитироваться за последнее поражение в чемпионате.
«Ньюкасл»
«Сороки» в АПЛ стартовали крайне неудачно. Высокие амбиции пока не сходятся с реальными возможностями, и «Ньюкасл» сейчас занимает лишь 11 место в таблице.
В 5 матчах чемпионата игроки команды забили 8 мячей. Причем в свои ворота «сороки» пропустили на один гол меньше.
В своем последнем поединке команда разжилась тремя очками. «Ньюкасл» смог-таки додавить ершистый «Брентфорд» (1:0).
В кадровом плане у англичан относительный штиль. Не сыграет в этом поединке лишь давно травмированный Джо Уиллок.
Гости явно не собираются отсиживаться в тылах. К тому же у их хавбека Сандро Тонали двойная мотивация на матч с бывшим клубом.
Ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Милана» предлагают — 2.45.
На викторию «Ньюкасла» дают — 2.70, ничья оценена — в 3.60.
Обе команды максимально
Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Тотал больше 4.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 5.00. Еще вариант для ставки — Фора «Милана» -2.5 за 9.20. Для остальных — более умеренный прогноз.