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    Голевое шоу на «Сан-Сиро»?!

    «Милан» — «Ньюкасл». Дерзкая ставка за 5.00 на матч Лиги чемпионов 19 сентября 2023 года

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    Оливье Жиру
    «Милан» сыграет на своем поле с «Ньюкаслом» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 19 сентября, начало — в 19:45 мск. «Милан» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа F 19 Сентября 2023 года
    Милан
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    «Милан»

    Миланцы нынешний сезон проводят довольно неплохо. В 4 турах своего чемпионата «россонери» добыли 9 очков.

    Относительно эффективна и атака «Милана». В 4 матчах игроки команды настреляли уже 9 мячей в ворота соперников.

    Коэффициенты матча Милан — Ньюкасл

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  • 2.603.602.70Бонус$9500
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    В своем предыдущем поединке команда полностью провалилась. Дерби с «Интером» завершилось полным фиаско (1:5).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Зато очередную молодость переживает Оливье Жиру. Француз отличился уже 4 точными ударами в Серии А.

    «Милан» наверняка будет активно атаковать. Итальянцы намерены реабилитироваться за последнее поражение в чемпионате.

    «Ньюкасл»

    «Сороки» в АПЛ стартовали крайне неудачно. Высокие амбиции пока не сходятся с реальными возможностями, и «Ньюкасл» сейчас занимает лишь 11 место в таблице.

    В 5 матчах чемпионата игроки команды забили 8 мячей. Причем в свои ворота «сороки» пропустили на один гол меньше.

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    • В своем последнем поединке команда разжилась тремя очками. «Ньюкасл» смог-таки додавить ершистый «Брентфорд» (1:0).

    В кадровом плане у англичан относительный штиль. Не сыграет в этом поединке лишь давно травмированный Джо Уиллок.

    Гости явно не собираются отсиживаться в тылах. К тому же у их хавбека Сандро Тонали двойная мотивация на матч с бывшим клубом.

    Ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Милана» предлагают — 2.45.

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    На викторию «Ньюкасла» дают — 2.70, ничья оценена — в 3.60.

    Обе команды максимально мотивированы удачно стартовать в Лиге чемпионов, так что ждем от них активных атак.

    Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Тотал больше 4.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 5.00. Еще вариант для ставки — Фора «Милана» -2.5 за 9.20. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Милан» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка (5.00), статистика, коэффициенты матча 19.09.2023. Прогнозы на футбол. Голевое шоу на «Сан-Сиро»?!
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