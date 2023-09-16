Сезон «МЮ» превращается в кризис. «Брайтон» полностью переиграл команду Тен Хага

В матче пятого тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» дома проиграл «Брайтону» — 1:3. Дэнни Уэлбек (21), Паскаль Гросс (53) и Жоао Педро (72) отличились в составе гостей, Межбри Ханнибал (74) забил гол за «МЮ». В турнирной таблице АПЛ «Брайтон» (12) находится на четвертой позиции, а «МЮ» (6) — 12‑й.

Анти-рекорд Тен Хага

Корреспондент ESPN Роб Доусон считает, что дела «Манчестер Юнайтед» на поле обстоят не лучше, чем за его пределами, где множатся скандалы и конфликты.

«После международного перерыва, наполненного противоречиями и клубными заявлениями, "Манчестер Юнайтед" получил возможность позволить своему футболу говорить за себя. Вместо того, чтобы сделать позитивный шаг вперед, чтобы помочь стабилизировать раскачивающуюся лодку, Эрик тен Хаг и его команда еще больше погрузились в кризис из-за "Брайтон-энд-Хоув Альбиона".

Команда Роберто Де Дзерби выиграла со счетом 3:1 и завершила беспроигрышную серию "Юнайтед" из 31 матча на "Олд Траффорд" в первой игре после того, как Джейдон Санчо был отстранен от тренировок основной команды, а Антони получил отпуск из-за обвинений в нападении. "Брайтон" был последней командой, выигравшей здесь матч Премьер-лиги более года назад, и теперь "чайки" обыграли "Юнайтед" в последних четырех очных встречах лиги.

"Юнайтед" остался без Санчо, Антони и травмированной пары из Рафаэля Варана и Мейсона Маунта, но "Брайтон" победил, несмотря на отсутствие Первиса Эступиньана, Солли Марча и Хулио Энсисо, в то время как Билли Гилмор и Эван Фергюсон остались на скамейке запасных. Де Дзерби выбрал стартовый состав, который стоил 17 миллионов фунтов стерлингов, что составляет примерно четверть от 73 миллионов, которые "МЮ" заплатил "Боруссии Дортмунд" за подписание Санчо в 2021 году.

На фоне всего этого, появился первый ропот несогласия болельщиков, направленный против Тен Хага, и громкие крики недовольства раздались по стадиону, когда голландец заменил Расмуса Хейлунна на Антони Марсьяля при счете 0:2. После матча Тен Хаг отмахнулся от этого, как и в пятницу, когда на его пресс-конференции преобладали вопросы о его публичном разладе с Санчо.

Тренер утверждает, что его интересуют только дела на поле, но выступления там были больше похожи на хаос, чем на настоящий футбол.

Теперь на их счету три поражения в пяти играх, и даже две победы — над "Вулверхэмптоном" и "Ноттингем Форест" — стали результатом неудовлетворительной игры соперников. "Форест" вел со счетом 2:0 уже к четвертой минуте, прежде чем проиграл 2:3, а когда "Брайтон" забил свой второй гол здесь, это был первый раз с 1979 года, когда "Юнайтед" пропустил несколько голов в четырех матчах чемпионата подряд.

Первый сезон Тен Хага был полон взлетов и падений, но чаще всего на "Олд Траффорд" они сохраняли ворота сухими и выигрывали домашние матчи. Теперь, кажется, они не могут даже этого сделать».

Жест отчаяния

Автор The Guardian Джейми Джексон считает, что замены, сделанные наставником «МЮ» ярко говорят о степени его отчаяния из-за неудачных попыток переломить ход сезона.

«"Можно мы будем играть с вами каждую неделю?" — пели безумные фанаты "Брайтона", чья команда с ветерком отправила "Манчестер Юнайтед" на почти кризисную территорию. Состав Роберто Де Зерби обошелся в кругленькую сумму в 17 миллионов фунтов (он сделал шесть замен после победы над "Ньюкаслом" со счетом 3:1), а Эрика тен Хага — в невероятные 347 миллионов фунтов.

Тем не менее, это было третье поражение "Юнайтед" за пять матчей, которое было встречено насмешками со стороны фанатов хозяев, и второе подряд. У них шесть очков из возможных 15, и если они проиграют "Бернли" в следующую субботу, "Юнайтед" окажется в затруднительном положении, не предусмотренном сценарием начала сезона.

"Брайтон" совершенно справедливо завершил игру с ликованием. Дэнни Уэлбек, Паскаль Гросс и Жоао Педро забили за гостей, воротам которых "МЮ" угрожал лишь время от времени, за исключением первых 15 минут.

При счете 0:2 на исходе часа Тен Хаг начал действовать, выпустив Ханнибала Меджбри и Антони Марсьяля вместо Каземиро и Расмуса Хёйлунна. Последний шаг был встречен освистыванием тренера — знак времени — чье отчаяние было подчеркнуто тем, что Меджбри не играл за "МЮ" в течение двух сезонов.

На 71-й минуте ситуация ухудшилась: одной из замен Де Дзерби стал Жоао Педро, и, как и в случае с предыдущими голами "Брайтона", форвард остался незамеченным и смог прорваться мимо Андре Онана, который должен был отразить мяч.

Это побудило некоторых фанатов уйти, но Межбри, возможно, раздосадованный капитуляцией своих коллег, пошел вперед и ударом издали отправил мяч за спину Джейсону Стилу. И все же это был самый яркий момент для "Юнайтед" в тот день, который начался с оптимизма».

Ожидаемый результат

Автор Daily Mail Оливер Холт сравнивает состояние дела в «Манчестер Юнайтед» и «Брайтоне» и сравнение выходит совсем не в пользу титулованного и богатого клуба.

«На "Олд Траффорд" не было шокирующего результата. Как большинство и ожидало, победу одержал "Брайтон". Как большинство и ожидало, клуб, которым лучше владеют, лучше управляют и лучше тренируют, одержал победу над организацией, которая все еще пытается вспомнить, что значит быть футбольным клубом. "Манчестер Юнайтед", к сожалению, превратился в иссохшего самозванца, тень того гиганта, которым он когда-то был.

"Юнайтед" находится во власти синдрома больного клуба. Хаос повсюду: от нерешительности и недальновидности, выявленных спорами вокруг Мэйсона Гринвуда, Антони и Джейдона Санчо, до отсутствия четкого направления, усугубляемого все более циничным и корыстным владением семьей Глейзеров.

"Юнайтед" выглядит как команда, быстро идущая назад, клуб, который больше не отличает добро от зла, клуб, потерявший свою идентичность, клуб, чья арена называется "Театром мечты", но уже давно перестал им быть, клуб, который с тех пор, как сэр Алекс Фергюсон ушел в отставку, допускал один фальстарт за другим, но он так и не смогв вернуться к тому, как было раньше.

Реальность их упадка была усилена их столкновением с командой "Брайтона", которая олицетворяет так много хорошего в футболе и стала интересной играющей командой в Премьер-лиге. Под руководством своего тренера Роберто Де Дзерби они стали командой, на которую остальной футбол смотрит с трепетом и изучает ее в классах.

Были длительные периоды матча, выигранного со счетом 3:1, когда "Брайтон" играл с "Юнайтед". Были длительные периоды, когда "Юнайтед" не мог приблизиться к ним. "Брайтон" так храбро владеет мячом и так уверен в себе, что каждый раз, когда смотришь игру, это ощущается как урок и привилегия. В матче с "МЮ" они были завораживающими.

Пока "Юнайтед" падает, "Брайтон" поднимается. На этой неделе они сыграют свою первую игру в Европе, принимая "АЕК Афины" на арене "Амекс" в четверг вечером в Лиге Европы. Это команда, за которую игроки хотят играть. Ансу Фати, которого когда-то считали преемником Лионеля Месси до того, как вмешались травмы, вышел со скамейки запасных, чтобы дебютировать, и чуть не забил поздний гол.

В "Брайтоне" все пронизано оптимизмом. Кажется, что в "Юнайтед" все разлагается. Не только кирпичи и раствор на "Олд Траффорд". Эрик тен Хаг, который так хорошо стартовал в клубе в прошлом сезоне, борется за сохранение своего авторитета и создание какой-либо индивидуальности в их игре. Терпение фанатов уже начинает заканчиваться.

Это недовольство вырвалось наружу, когда в середине второго тайма Тен Хаг заменил новичка Расмуса Хёйлунна на Антони Марсьяля. Толпа отреагировала на это громким хором насмешек. Чем Марсьяль все еще занимается в клубе? Почему он до сих пор играет активную роль? Он является ярким примером отсутствия прогресса в "Юнайтед".

Они сыграют с мюнхенской "Баварией" и Гарри Кейном, которого им не удалось подписать, в среду вечером в Германии, что, возможно, не принесет особой передышки. Теперь Тен Хагу предстоит попытаться устранить накопившиеся проблемы. Он может винить в этом "плохую культуру", которую он унаследовал в клубе, но у запаса оправданий каждого тренера есть срок годности».

Было ли выступление Хёйлунна успешным?

Автор The Athletic Карл Анка оценивает выступление молодого новичка «МЮ» в матче с «Брайтоном».

«О состоянии современного "Манчестер Юнайтед" многое говорит тот факт, что Расмус Хёйлунн может выглядеть замечательно уже благодаря выполнению некоторых самых простых действий.

20-летний парень выглядит во всех отношениях прототипом современного "таргетмена". Он невероятно быстро бежит по прямой. При росте 191 см он может побороться с большинством атлетичных защитников в лиге и при этом оставаться в центре внимания на ближней штанге. Он сырой, но полон желания. Умеет прессинговать спереди, способен бежать на полной скорости, готов рисковать спорными мячами в штрафной, чтобы попытаться забить.

Хёйлунну удалось совершить 15 касаний чуть более чем за час (64 минуты) на поле, и, как и в его дебютном матче против "Арсенала" две недели назад, появились многообещающие признаки партнерства с Маркусом Рашфордом. Если англичанин должен в этой команде быть динамичным игроком с мячом на флангах, то датчанин должен быть их физически доминирующим центром внимания, перемещаясь в районе одиннадцатиметровой отметки.

Он был на грани дебюта своей мечты на "Олд Траффорд", замкнув пас от Рашфорда на 42-й минуте, чтобы, как казалось, сравнять счет и дать "Юнайтед" шанс перевернуть игру перед вторым таймом. К несчастью для них, вмешался VAR и решил, что Рашфорд упустил мяч в аут перед пасом.

Если и есть луч света от этого поражения (кроме дальнего точного удара Ганнибала при счете 0:3), то он исходит от энергии и трудоспособности Хёйлунна. Он и Рэшфорд находятся на пороге чего-то. Тен Хагу, возможно, понадобится молодой нападающий, чтобы спасти сезон, который рискует выйти из-под контроля».

«Брайтон» на марше

Автор BBC Саймон Стоун расхваливает всесторонний взвешенный подход к управлению «Брайтоном», который приносит успехи команде.

«Хотя команда Тен Хага все еще рассматривается как переходная, стоит помнить, что голландец руководил своей командой дольше, чем Роберто Де Дзерби был в "Брайтоне". В этом отношении сравнения между двумя командами разительны.

Шестеро игроков стартового состава "Юнайтед" были куплены во время работы Тен Хага, в то время как только один игрок Де Дзерби — бывший полузащитник дортмундской "Боруссии" Махмуд Дауд — вышел в стартовом составе "Брайтона".

Очевидно, что Де Дзерби оказал огромное влияние на команду своим вниманием к деталям и тактической хваткой, что, по признанию владельца Тони Блума, застало его врасплох. Но благодаря Блуму, исполнительному директору Полу Барберу, капитану Льюису Данку и другим людям, существует преемственность и видение "Брайтона", которые власть предержащим на "Олд Траффорд" следовало бы принять к сведению.

Саймон Адингра — еще один ранее "неизвестный" игрок, оказавший огромное влияние на игру "чаек" в этом сезоне, как и многие другие в последние годы. Купленный в прошлом году у датского клуба "Нордшелланд", ивуариец был отдан в аренду бельгийскому клубу Блума "Юнион Сен-Жиллуаз", прежде чем вернуться в нынешнюю кампанию более опытным игроком.

21-летний футболист создал первый гол, воспользовавшись пространством на левом фланге хозяев и сделав прострел, через который Адам Лаллана перешагнул, предоставив Уэлбеку возможность замкнуть.

Каору Митома также проехал по арендному маршруту из "Брайтона" в "Юнион СЖ", прежде чем вернуться на южное побережье. Влияние японского форварда теперь хорошо известно, и именно его пас позволил Тарику Лэмпти вывести Гросса на второй гол "Брайтона", гол, реализацию которого немцу несколько облегчил бесплодный прыжок Лисандро Мартинеса, пытающегося завладеть мячом в своей штрафной.

Учитывая, что звездный игрок Ансу Фати впервые появится за клуб на последних минутах, а в четверг состоится европейский дебют "чаек" против "АЕК Афины", это действительно беспрецедентные времена для Брайтона».