Камбэк на «Молинью». Три ассиста Салаха помогли «Ливерпулю» снять проклятье «обеденных матчей»

«Ливерпуль» в гостях победил «Вулверхэмптон» (3:1) в матче пятого тура АПЛ. В составе победителей голы забили Коди Гакпо (55‑я минута), Эндрю Робертсон (85) и Харви Эллиотт (90+1). У хозяев поля отличился Хван Хи‑Чан (7). В турнирной таблице «Ливерпуль» (13 очков) занимает первое место, «Вулверхэмптон» (3) идет 15‑м.

Неожиданная даже для Клоппа победа

Автор The Guardian Бен Фишер приветствует еще одну волевую победу «Ливерпуля» в этом сезоне, которая стала неожиданной даже для наставника мерсисайдцев.

«Через пару минут после финального свистка Юрген Клопп высунул язык, облизнул губы и отсалютовал болельщикам "Ливерпуля", рассевшемся по нижнему ярусу трибуны Стива Булла. За несколько секунд до этого Клопп обнял Харви Эллиота и поднял вышедшего на замену игрока с земли. Затем настала очередь Луиса Диаса. Дисквалифицированный Вирджил ван Дейк давал товарищам по команде "пять" за пределами поля.

Примерно десятью минутами ранее Эллиотт перепрыгнул два комплекта рекламных щитов, чтобы отпраздновать вместе с выездными болельщиками третий гол "Ливерпуля" — еще одна волевая победа в их активе. Девять из 13 очков непобедимого "Ливерпуля" в этом сезоне были завоеваны из проигрышной позиции. Сейчас они не проигрывают в 16 матчах лиги, начиная с апреля.

Справедливости ради стоит сказать, что в перерыве в гостевой раздевалке царило другое настроение. "Я пару раз подумал в первом тайме: какого черта", — сказал Клопп, признав, что на самом деле игра состояла из двух таймов. Энди Робертсон, который был капитаном "Ливерпуля" в отсутствие Ван Дейка и травмированного Трента Александра-Арнольда, признал, что Клопп был не очень доволен в перерыве.

Коди Гакпо замкнул пас Мохамеда Салаха на 10-й минуте второго тайма, и именно Робертсон взял дело в свои руки, забив за пять минут до конца основного времени, что вывело "Ливерпуль" вперед после еще одного идеального, но простого паса от Салаха. "Наверное сейчас он получает похвалы только тогда, когда забивает голы, что немного несправедливо", — сказал Робертсон.

Исполняющий обязанности капитана принял вынос голкипера "Вулверхэмптона" Хосе Са недалеко от центрального круга, вырвался вперед и затем отдал пас на ход Салаху. Робертсон продолжил свой бег и добрался до края шестиметровой штрафной, чтобы принять передачу Салаха и сделать неприятный день внезапно более терпимым.

Как только "Вулвз" рассыпались, "Ливерпуль" нанес удар прямо в сердце, а удар Эллиота с края штрафной был отражен в ворота Уго Буэно. "Это был результат, которого я не ожидал после 20 минут и, возможно, даже не в перерыве", — признался Клопп».

Проклятье обеденных матчей снято

Автор Daily Mail Джо Бернштейн поздравляет мерсисайдцев, которые прервали затяжную серию неудачных ранних матчей.

«Возможно, Юргену Клоппу стоит продолжать жаловаться, раз уж его игроки так реагируют, когда чувствуют, что весь мир против них. Последнее недовольство Клоппа — начало субботнего матча в обед, при том, что четверо его ключевых игроков только что вернулись из Южной Америки — поначалу, похоже, имело неприятные последствия: "Ливерпуль" выглядел настолько же усталым в первом тайме, как и опасался их тренер.

Но, проигрывая со счетом 1:0, они нашли в себе новую энергию и дух, чтобы совершить замечательный камбэк и добавить его к победам над "Борнмутом" и "Ньюкаслом" в начале сезона. Мо Салах, которого вырвали из когтей Саудовской Аравии, приложил руку ко всем трем голам, когда "Ливерпуль" прервал проклятье матчей в 12:30 — они не сумели выиграть ни одну из шести ранних игр прошлого сезона.

Победитель чемпионата мира МакАллистер попал на крючок в перерыве, вернувшись в Мерсисайд только в пятницу после сборной в Аргентине, и получил досрочное освобождение под залог за фол на Матеусе Кунья. "Я не думаю, что он слишком возражал против того, чтобы его уволили, возможно, он почувствовал некоторое облегчение", — признался Клопп. "Вы могли видеть, что его ног просто не было".

Фанаты "Волков", должно быть, чешут в затылке, глядя на окончательный результат. Они почувствовали, что могут огорчить гостей из-за отсутствия Вирджила ван Дейка (дисквалификация), Трента Александра-Арнольда (подколенное сухожилие), а также Луиса Диаса и Дарвина Нуньеса, оставшихся в запасе после долгого путешествия.

Через семь минут Педро Нету пронесся мимо Джо Гомеса, первый из многих случаев, и когда его прострел прошел мимо импровизированной защиты "Красных", Хван Хи-Чан обыграл Робертсона и забил свой третий гол за четыре игры. Гости не могли сделать два точных паса подряд, а Диогу Жота и МакАллистер жестикулировали, показывая свое недовольство отсутствием движения вокруг них.

Однако "Волки" не смогли извлечь выгоду из ситуации и добить гостей вторым голом, хотя они и вели игру: Нету пробил в сетку с внешней стороны, а дебютант Жан-Рикнер Бельгард попытался нанести удар пяткой в ​​неподходящий момент. Единственным утешением "Ливерпуля" было сохранение минимального счета и завершение тайма на позитивной ноте: удар Салаха был заблокирован Марио Леминой, а Хосе Са остановил удар Доминика Собослаи после подбора.

После того, как Диас заменил Мака Аллистера, получившего предупреждение за ранний фол против Матеуса Куньи, ситуация полностью изменилась. "Вулверхэмптон" пытался защищать преимущество, и уверенность "Ливерпуля" возросла. Клоппу даже удалось произвести эффект двойной заменой еще до того, как они вышли на поле. Дарвин Нуньес и Харви Эллиот стояли на боковой линии и ждали возможности войти в игру, когда их увидела атакующая тройка в составе Диогу Жоты, Салаха и Коди Гакпо, которые решили сравнять счет на 55-й минуте».

Новый Джеррард для «Ливерпуля»

Автор The Telegraph Джон Перси отдает должное новичку «Ливерпуля» Доминику Собослаи, сравнивая его с клубной легендой.

«Этим летом полузащита "Ливерпуля" претерпела обширную перестройку, и в лице Доминика Собослаи появился игрок, который уже вызывает воспоминания о молодом Стивене Джеррарде. Приобретенный за 60 миллионов фунтов стерлингов из "РБ Лейпциг" новичок кажется чрезвычайно удачной покупкой и был выдающимся во втором тайме на "Молинью", позволив беспроигрышной серии "Ливерпуля" в Премьер-лиге растянуться до 16 матчей.

Собослаи обладает всеми качествами, которые потребовались Юргену Клоппу для восстановления команды: полноценный полузащитник, который управляет своей командой и требует мяч даже в трудные времена. У него на спине тот же восьмой номер, что и у Джеррарда, и хотя сравнения опасны, его знакомство с английским футболом до сих пор было чрезвычайно впечатляющим.

Клопп перевел игрока сборной Венгрии на позицию шестого номера во втором тайме, и это было одно из многих изменений тренера "Ливерпуля", которые спровоцировали эту решающую победу. Хотя Собослаи отличился, появление во втором тайме вышедших на замену Дарвина Нуньеса, который вернулся из сборной только в пятницу, Луиса Диаса и Харви Эллиота, пришпорило и взбодрило "Ливерпуль", который до этого выглядел отвратительно.

О неприязни "Ливерпуля" к обеденным матчам в последнее время при Клоппе ходили легенды, поэтому на поле "Молинью" они появились только спустя час после начала матча. В первом тайме их защита претерпела суровое испытание: Джо Гомес и Джоэл Матип были уязвимы в четверке защитников, в которую входил 20-летний Джарелл Куанса, дебютировавший в полном составе.

"Волки" играли блестяще, но их неспособность забить второй гол, хотя они были настолько доминирующими, дорого им стоила, поскольку "Ливерпуль" смог обеспечить комфортную победу, которая ненадолго вывела их на первое место в таблице».

Салах, египетский король ассистов

Автор Daily Mail Льюис Стил выделяет в составе мерсисайдцев автора трех голевых передач, который раньше больше славился своими забитыми мячами.

«Точный навес на Гакпо в моменте с первым голом, умная стеночка с Энди Робертсоном в эпизоде со вторым и пас на Эллиотта в третьем — неясно, запишут ли на Салаха официально все три голевых передачи или нет, но ясно то, что он превращается в короля креатива.

Он возглавляет таблицу результативных передач в Премьер-лиге, и теперь на его счету 200 голов в 223 матчах за "Ливерпуль" в Премьер-лиге, и только Тьерри Анри достиг этого рубежа за меньшее количество матчей за один клуб в турнире.

Салах стал вторым игроком, забившим за "Ливерпуль" 200 голов в Премьер-лиге, после Стивена Джеррарда. И теперь он также возглавляет рейтинг африканцев по результативным передачам в эпоху Премьер-лиги, обогнав результативность Рияда Мареза за "Лестер" и "Манчестер Сити".

Все это подчеркивает, почему "Ливерпуль" так стремился сохранить его, когда в прошлом месяце позвонили саудовцы, и его вклад в этом сезоне показал, что он бесценен для "Ливерпуля" — в плане результативности и творческого подхода».

Нету — звезда, но у «Волков» кончился бензин

Автор ВВС Том Маллоус находит добрые слова для игроков хозяев, но не оставляет внимания их критического положения.

«У тренера "Вулверхэмптона" Гэри О'Нила будут причины для оптимизма, несмотря на четвертое поражение в пяти играх в этом сезоне, в результате чего команда останется на дне таблицы Премьер-лиги.

"Чтобы мы могли конкурировать с 'Ливерпулем', мы должны прыгать выше головы. Мы делали это в течение 45 минут, а затем, возможно, сплоховали во втором тайме", — сказал О'Нил в интервью BBC Match of the Day. "Это выглядит как комфортная победа 'Ливерпуля', но большую часть дня она не была комфортной".

Хозяева поля великолепно провели первый тайм: полузащитники Жоау Гомеш и Марио Лемина следовали за игроками "Ливерпуля" по пятам и давали дебютантам Жанрикнеру Бельгарду и Педро Нету возможность начать быстрые контратаки.

Нету, в частности, был великолепен и создал первый гол, когда он обошел трех игроков "Ливерпуля" и рванул в штрафную, прежде чем прострелить низом на бомбардира Хвана. В ходе еще одной великолепной игры на фланге он переиграл Джо Гомеса и сделал заманчивый прострел на Матеуса Кунья, который не совершил прыжок вовремя в голевой ситуации.

Кунья был вынужден сожалеть об этом промахе, поскольку "Вулверхэмптон" сильно уступил во втором тайме перед возрождающимся "Ливерпулем", не сумев нанести даже удара по воротам. Поездка на следующие выходные к другим борцам за выживание — "Лутону" уже выглядит решающей встречей».